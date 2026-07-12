مرحلة مفصلية.. الشرقاوي يتفقد أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية

تفقد أ.د/ أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، مركز تصحيح الجيزة بفروعه الثلاثة: الثقافية، والعربية، والشرعية، وذلك في أول أيام أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، للاطمئنان على انتظام سير العمل والالتزام بالضوابط المنظمة لأعمال التصحيح.

انتظام أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية

ورافق فضيلته خلال الجولة، الشيخ عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، والأستاذ أيمن جاويش، وكيل المنطقة للعلوم الثقافية، حيث تفقدوا لجان التصحيح واطلعوا على آليات توزيع أوراق الإجابة وإجراءات المراجعة الفنية داخل الفروع الثلاثة.

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي أن أعمال التصحيح تمثل مرحلة مفصلية في منظومة الامتحانات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالدقة والحياد والأمانة في تقدير الدرجات، وعدم إغفال أي جزئية يستحق عليها الطالب درجات، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

كما وجّه فضيلته بتهيئة الأجواء المناسبة للمصححين، وتوفير جميع سبل الدعم التي تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة، بما يسهم في إنجاز أعمال التصحيح وفق أعلى درجات الدقة، تمهيدًا لاستكمال مراحل المراجعة والرصد وإعلان النتيجة فور الانتهاء منها.

ويُجرى تصحيح أوراق إجابات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام من خلال 16 مركزًا للتصحيح بمشاركة 20 ألف مصحح ومقدر للدرجات، وتشمل مراكز التصحيح محافظات: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، وسط متابعة مستمرة لضمان انتظام العمل والالتزام بالضوابط المقررة.