دعاء الكرب والظلم.. احرص على ترديده دائما

دعاء الكرب والظلم ، الظلم من الذنوب التي حذر الله سبحانه وتعالى ورسوله منها، ويعني تعدي شخص على حق آخر بالباطل، وسلب الحقوق بالبهتان والزور، حيث يشعر المظلوم بالحزن والقهر نتيجة الظلم الواقع عليه ويحتاج إلى الدعاء واللجوء إلى الله ليعوضه الله عن ظلمه، فجعل الله -سبحانه وتعالى- دعوته مستجابة،لذا يلجأ العبد إلى الله -تعالى- بـ دعاء الكرب والظلم ليكشف عنه هذا الظلم.

دعاء الكرب والظلم

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني ، أو إلى قريب ملكته أمري ، إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن تنزل بي غضبك، أو تحل علي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم فارج الهم، وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، أن ترحمني ، أن ترحمني، رحمة تغنيني بها عن من سواك اللهم اجعل لي من كل هم يهمني فرجا و مخرجا، وارزقني من حيث لا احتسب يا غياث المستغيثين يا مجيب دعاء المضطرين.

وجهت وجهي اليك وتوكلت عليك، خاشع بين يديك، فأيدني يا رب بجلالك واجعلني من عبادك المتقين ولا تجذب قلبي إلا الى بابك، قربني مما تحب، واطلق لساني وقلبي بشكرك وذكرك.يا رب إني أحب العفو لأنك تحب العفو، فإن كان في قضائك النافذ وقدرتك الماضية أن ينيب أو يتوب، أو يرجع عن ظلمي أو يكف مكروهه عني، وينتقل عن عظيم ما ظلمنى به، فأوقع ذلك في قلبه الساعة الساعة وتب عليه واعفو عنه يا كريم، يارب إن كان في علمك به غير ذلك، من مقام على ظلمي، فأسألك يا ناصر المظلوم المبغي عليه إجابة دعوتي، فخذه من مأمنه أخذ عزيزٍ مقتدر، وأفجئه في غفلته، مفاجأة مليك منتصر، وأعره من نعمتك التي لم يقابلها بالشكر، وانزع عنه سربال عزك الذي لم يجازه بالإحسان، واقصمه يا قاصم الجبابرة، وأهلكه يا مهلك القرون الخالية.

أسرع دعاء مستجاب على الظالم

يا ربّ اللهم عليك بمن ظلمني، اللهمّ خيّب أمله، واجعل شغله في بدنه اللهم ولا تفكّه من حزنه، وصيّر كيده في ضلال اللهم ان الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك فسبحانك أنت مدركه أينما سلك، وقادر عليه أينما لجأ، فمعاذ المظلوم بك، وتوكّل المقهور عليك.



يا رب اللهم انتقم من كل من ظلمني ومن كل ظالم في ليلة ﻻ أخت لها، وساعة ﻻ شفاء منها، وبنكبة ﻻ انتعاش معها، وبعثرة ﻻ إقالة منها، ونغّص نعيمه، وأره بطشتك الكبرى، ونقمتك المثلى، وقدرتك التي هي فوق كل قدرة، وسلطانك الذي هو أعزّ من سلطانه، واغلبه لي بقوّتك القوية، ومحالك الشديد، وامنعني منه بمنعك الذي كل خلق فيها ذليل، وابتله بفقر ﻻ تجبره، وبسوء ﻻ تستره، وكله إلى نفسه فيما يريد، إنّك فعّال لما تريد.

اللهم إني المظلوم و إن الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك فسبحانك أنت مدركه أينما سلك، وقادر عليه أينما لجأ، فمعاذ المظلوم بك ، يا رب اللهم عليك بمن ظلمني اللهم اسقم جسده، وانقص أجله، وخيّب أمله، وأزل ظلمه، واجعل شغله في بدنه، ولا تفكّه من حزنه، وصيّر كيده في ضلال، وأمره إلى زوال، ونعمته إلى انتقال، وجدّه في سفال، وسلطانه في اضمحلال، وعافيته إلى شر مآل، وأمِتْه بغيظه إذا أمتّه، وأبقه لحزنه إن أبقيته، وقني شرّه وهمزه ولمزه، وسطوته وعداوته، فإنّك أشدّ بأساً وأشدّ تنكيلاً.

للمظلوم دعوة يسمعها من لا تخفى عليه خافيةوإن تغافل عنها ظالم وتجاهلها فاللهم عليك بالمتسلط الظالم اللهم أرنا فيه عدلك بالدنيا قبل الآخرة اللهم وإكشف ستره وافضح أمره واذقه ما أذاق الناس من قهر وغبن.

يا رب اللهم انتقم من الظالم في ليلة ﻻ أخت لها، وساعةٍ ﻻ شفاء منها ، وبنكبة ﻻ انتعاش معها ، وبعثرةٍ ﻻ إقالة منها ، ونغّص نعيمه ، وأره بطشتك الكبرى ، ونقمتك المثلى ، وقدرتك التي هي فوق كل قدرة ، وسلطانك الذي هو أعزّ من سلطانه ، واغلبه لي بقوّتك القوية ، ومحالك الشديد ، وامنعني منه بمناعتك التي كل خلق فيها ذليل ، وابتله بفقرٍ ﻻ تجبره ، وبسوء ﻻتستره ، وكله إلى نفسه فيما يريد ، إنّك فعّال لما تريد.

يا من سلطانك فوق كل سلطان، ويا من جبروتك فوق كل جبروت، عبدك الظالم ظن أنك لن تقدر عليه، أتوسل إليك أن تريني فيه عجائب قدرتك وأن تشفي صدري من لهيب الظلم، وأن تنزل بي من رحمتك ولطفك يا رحمن يا رحيم.

يا بصير بعبادك، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تجبر كسر قلبي، وأن تكفني شر ما أفجعني وأحزنني ومّكن الحزن من قلبي، وأن ترفع عني الظلم الذي اعتصر نفسي وروحي، فأنا عبدك وأرجو رحمتك فلا تخذلني يا رب العالمين.

دعاء الظلم قصير

اللهم اسألك يا عزيز يا جبار يا عدلأن تقهره وتذله أضعاف ما قهرني وذلني وخدعني.

يا الله.. لا استطيع رد الظلم عن نفسي وليس لي إلا بابك أقف أمامه أسأله النصر، فلا تغلقه في وجهي، ولا ترد دعائي يا وكيل عبادك يا أرحم الراحمين.

يا منتقم لعبادك المقهورين، لن يأتني النصر إلا منك، ولن يأتني الفرج إلا من عندك، فلا تخذل عبد لجأ إليك وليس له سواك يا رب العالمين.

يا رب.. ظُلمت ولا أملك إلا الدعاء، وما خاب من استنصر بك، وما خُذل من استعان بك، يا الله أتوسل إليك أني مغلوب فانتصر.

يا من سميت نفسك بالعدل وحكمت به على جميع عبادك، أسألك يا الله أن ترد كيد من ظلمني، وأن تهلكه وتجعله عبرة لمن يعتبر، وأن تطفئ لهيب فؤادي الذي لا يعلمه إلا أنت يا أحكم الحاكمين.

اللهم أقطع أمامه كل الأسباب، وأغلق أمامه كل الأبواب، وشتت شمله، وأضعف قوته،فأنت القادر عليه يا عزيز يا جبار.

دعاء لمن وقع عليه ظلم

اللهم اجعل حظّ عبادك المظلومين والمستضعفين في الأرض وافراً ونصيبهم كبيراً، وما أنزلت من شر وبلاء وداء وسوء وفتنة فاصرفه عنا وعن الإسلام والمسلمين، واجعله في الظالمين وأعوانهم ومن ركن إليهم ومن والاهم ممّن يصرّون على ما يفعلون وهم يعلمون، يا رب العالمين.

اللهم من أعان عبادك المظلومين والمستضعفين في الأرض فأعنه، ومن نصرهم فانصره، ومن مدّ لهم يداً بالإحسان فامدد له يدك بالإحسان، ومن خذلهم فاخذله، ومن مكر بهم فامكر به، ومن مدّ إليهم يداً بالإساءة والعدوان فاقطع يديه واعمِ عينيه واجعله عبرة للمعتبرين، يا رب العالمين.