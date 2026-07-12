أخبار أسوان: المحافظ يستمع لمطالب المواطنين .. وفعاليات بشارع الفن.. وحملات بيطرية وورش عمل تشاورية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

فى أسوان .. مواصلة فعاليات "شارع الفن" بميدان المحطة

تتواصل فعاليات مبادرة "شارع الفن" بميدان المحطة بمدينة أسوان ضمن البرنامج الصيفي الذي يهدف إلى نشر الثقافة والفنون في الميادين العامة ، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للإستمتاع بالعروض الفنية والإبداعية بما يسهم في تعزيز الوعى الثقافى، واكتشاف المواهب ، وإضفاء أجواء من البهجة على أهالى المحافظة وزائريها.

أسوان.. قوافل بيطرية علاجية مجانية لدعم الثروة الحيوانية وتدريب شباب الأطباء البيطريين

نظمت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بأسوان، برئاسة الدكتورة سهير عبده، عدداً من القوافل البيطرية العلاجية المجانية بقرية الكوبانية بمركز أسوان، وقرية نجع العرب بمركز دراو، وذلك بالتعاون مع كلية الطب البيطرى بجامعة أسوان، ومديرية الطب البيطرى، ومؤسسة الجسر المصرى للإعلام والتنمية، ومشروع "أتان" لرعاية الدواب، وشركة روفيت تى للأدوية والمستحضرات البيطرية.

جهود متنوعة

نائب محافظ أسوان يشارك فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، السيد أسامة رزق نائب المحافظ ، بالمشاركة فى أعمال ورشة العمل التشاورية الأولى لإعداد "الإستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية الشاملة"، بما يسهم فى صياغة رؤية متكاملة تدعم جهود التنمية بالمحافظات.



فى أسوان.. رئيس مدينة كوم أمبو يعقد لقاء جماهيريا مع المواطنين

عقد اللواء سمير البلاصي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو لقاء جماهيرى مع المواطنين، وذلك بحضور النائب أحمد القهموري عضو مجلس النواب.

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاءات جماهيرية دورية مع المواطنين، على غرار اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها المحافظ مرتين أسبوعياً ، بهدف الإستماع المباشر إلى مطالب المواطنين وإحتياجاتهم، وسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

في أسوان.. رئيس مدينة نصر النوبة يتابع جهود الوحدات القروية فى تحسين الخدمات



واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز جهودها لتنفيذ عدد من الأعمال الميدانية بمختلف القرى التابعة لها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتهيئة البيئة المناسبة للمواطنين.



