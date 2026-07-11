فى أسوان .. مواصلة فعاليات "شارع الفن" بميدان المحطة

تتواصل فعاليات مبادرة "شارع الفن" بميدان المحطة بمدينة أسوان ضمن البرنامج الصيفي الذي يهدف إلى نشر الثقافة والفنون في الميادين العامة ، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للإستمتاع بالعروض الفنية والإبداعية بما يسهم في تعزيز الوعى الثقافى، واكتشاف المواهب ، وإضفاء أجواء من البهجة على أهالى المحافظة وزائريها.

في ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان" ، وتواكباً مع رؤية مصر 2030 ، ومستهدفات رؤية أسوان 2040 ، وتحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

أمسيات غنائية تفاعلت معها الجماهير

وشهدت الفعاليات حضور جماهيرى لافت ، حيث نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال فرع ثقافة أسوان ، عدد من الفقرات الفنية المتميزة ضمن المشروع القومى للفنون "الثقافة حياة".

وقدمت فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو عصام صلاح، وبمشاركة الفنان محمد صبرى ، باقة من الأغانى التراثية والطربية التى لاقت تفاعل كبير من الجمهور، من بينها: "طلعت يا محلا نورها"، "إبعاد"، "يا أما القمر على الباب"، "قلبي عشقها والعيون"، "هوا يا هوا"، "فينك يا حبيبي"، و"صدقنى يا صحابى "، فى أجواء فنية مميزة عكست ثراء التراث الموسيقى المصرى .

شارع الفن



ورش فنية لتنمية إبداعات الأطفال

كما تضمنت الفعاليات تنظيم ورشة فنية بعنوان "التشكيل بالصلصال" بإشراف الفنانة ولاء حسين ، والتى شهدت مشاركة واسعة من الأطفال ورواد المبادرة ، وأسهمت في تنمية مهاراتهم الإبداعية والفنية من خلال أنشطة تفاعلية تجمع بين التعلم والترفيه .

إستمرار فعاليات "شارع الفن" بأسوان

تتواصل مبادرة "شارع الفن" أسبوعياً في تمام الساعة الثامنة مساءً يومي الخميس والجمعة، من خلال برنامج متنوع يضم عروض فنية وموسيقية ، وعروض عرائس، وفقرة لإكتشاف المواهب ، إلى جانب ورش فنية يقدمها نخبة من الفنانين التشكيليين بما يعزز نشر الثقافة والفنون بين مختلف فئات المجتمع ، ويحول الميادين العامة إلى منصات للإبداع والتفاعل الثقافى .



تواصل مبادرة "شارع الفن" بمحافظة أسوان تحقيق أهدافها في نشر الفنون والثقافة داخل الميادين العامة ، وتقديم فعاليات متنوعة تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية ، وتسهم فى إكتشاف المواهب وصقلها بما يعكس إهتمام الدولة ببناء الإنسان ، ويعزز المكانة الثقافية والسياحية لزهرة الجنوب .