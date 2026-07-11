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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تشارك في ورشة بناء القدرات حول الحماية الصحية الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
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شارك رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"  فى جلسة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها منظمة العمل الدولية، على هامش ختام ورشة بناء القدرات حول الحماية الصحية الاجتماعية.

واستعرض مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدا توسيع مظلة الحماية الصحية لأسر تكافل وكرامة، وفتح آفاق جديدة نحو الصحة والفرص والكرامة.

وأكد شفيق أن كل أسرة تستحق فرصةً للحياة الكريمة والازدهار، ومن خلال برنامج تكافل وكرامة، تُحوِّل مصر المساعدات الاجتماعية إلى مسار يقود نحو حياة أكثر صحة، ومجتمعات أكثر قوة، ومستقبل أكثر إشراقًا، فمن خلال الربط السلس بين الأسر الأولى بالرعاية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تشجيع المتابعة الصحية الدورية، وتطعيم الأطفال، ورعاية الأمومة، والانتظام في التعليم، يتجاوز البرنامج مجرد تقديم الدعم النقدي ليصبح استثمارًا حقيقيًا في الإنسان.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن كل أسرة تُدرج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وكل طفل يواصل تعليمه، وكل مواطن يحصل على خدمات صحية عالية الجودة، يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وتعزيز رأس المال البشري، وبناء مستقبل لا يُترك فيه أحد خلف الركب.

رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن دعم شبكات الأمان الدعم النقدي تكافل وكرامة

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