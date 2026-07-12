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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي
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استقر سعر أكبر دولار أمام الجنيه في أول تعاملات له اليوم الأحد 12-7-2026 على مستوي البنوك العاملة في مصر .

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

وسجل آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 49.7 جنيه للشراء و 49.8 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

مواعيد العمل في البنوك

وتبدأ البنوك المصرية عملها صباح اليوم الأحد بعد يومين من الإجازة الرسمية التي سبق وأن أعلن عنها البنك المركزي المصري.

تفاصيل سعر الدولار

وسجل سعر الدولار استقرارا داخل البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 49.64 جنيه للشراء و 49.74 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع في بنكي " فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، الإسكندرية،التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، البركة ".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، قناة السويس، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري،نكست، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 49.7 جنيه للشراء و 49.8 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 49.68 جنيه للشراء و 49.78 جنيه للبيع في بنك سايب.

البنك المركزي

تثبيت سعر الفائدة

أرجع البنك المركزي المصري، قراره الصادر  بتثبيت سعر الفائدة بدون تغيير للمرة الثالثة على التوالى بدون تغيير؛ إلي أن الاقتصاد العالمي يواجه معدلات نمو تسير بوتيرة مباطئة مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية.

أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن تلك التوترات عززت حالات عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وضعف الطلب العالمي.

أشار التقرير أنه بالرغم تراجع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات،فإن الضغوط التضخمية القائمة لا تزال قائمة، وإن تفاوتت حدتها، مما دفع البنوك المركزية إلى مواصلة اتباع سياسات نقدية حذرة اتساقا مع الأوضاع الاقتصادية لكل دولة.

 وفيما يخص أسواق السلع الأساسية، شهدت أسعار الطاقة زيادة في الأونة الأخيرة وسط تصاعد حالة عدم اليقين، بعد أن كانت قد تراجعت جزئيا من ارتفاعاتها الأخيرة عقب اندلاع الصراع.

البنك المركزي

كما شهدت أسعار السلع الزراعية أنماطا متباينة، مما يعكس تفاوت ظروف العرض والطلب عبر مختلف الأسواق. 

وأوضح التقرير أن الآفاق العالمية تظل عرضة لتصاعد حدة المخاطر، لا سيما تفاقم الصراع الإقليمي، وتشديد الأوضاع المالية، واضطرابات سلاسل الإمداد.

وكانت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري قد اعلنت قبل قليل الإبقاء علي سعر الفائدة دون تغيير، ليصل سعر العائد عند 20% والإقتراض لليلة واحدة عند 19% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

كما تم الإبقاء علي سعري الإئتمان والخصم بدون تغيير عند 19.5%.

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