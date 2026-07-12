تشكيل مباراة الأرجنتين وسويسرا في كأس العالم 2026

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي الأرجنتين وسويسرا، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستُقام بينهما، على ملعب "كانساس سيتي"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: نيكولاس تاليافيكو، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، ناهويل مولينا.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، لياندرو باريديس، إنزو فرنانديز، رودريجو دي بول.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، ليونيل ميسي.

فيما جاء تشكيل منتخب سويسرا كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: ريكاردو رودريجيز، نيكو إيلفيدي، مانويل أكانجي، دينيس زكريا.

خط الوسط: جرانيت شاكا، ريمو فريلير، فابيان ريدر.

خط الهجوم: جبريل سو، بريل إيمبولو، دان ندوي.