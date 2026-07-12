حمادة هلال يستعد لأولى حفلاته الصيفية في دبي

يستعد الفنان حمادة هلال لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة دبي بدولة الإمارات، يوم 26 يوليو الجاري، في أولى حفلاته ضمن موسم صيف 2026، حيث يقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه إلى جانب عدد من أعماله الحديثة.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل تفاصيله عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت: «النجم حمادة هلال لايف في دبي.. استعدوا لليلة مليئة بالطاقة والغناء والأجواء الاستثنائية مع واحد من أبرز نجوم الوطن العربي، وذلك يوم 26 يوليو بمركز دبي التجاري العالمي»، مؤكدة أن طرح التذاكر سيكون خلال الفترة المقبلة.



"المداح 6"

وشارك حمادة هلال مؤخرًا فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل «المداح 6»، الذي عُرض ضمن وواصل من خلاله تقديم شخصية صابر المداح التي حققت جماهيرية واسعة.

ودارت أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق، حول صابر المداح الذي يجد نفسه في مواجهة مستمرة مع الجن والشياطين، وسط صراعات متلاحقة وأحداث غامضة.