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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حمادة هلال يدعو لوالدته الراحلة في أحدث ظهور له

حمادة هلال
حمادة هلال
سارة عبد الله

حرص الفنان حمادة هلال، على مشاركة الدعاء لوالدته الراحلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر حمادة هلال آية قرآنية، وكتب: “الله يرحمك يا أمي”.

من جانب آخر، حرص الفنان حمادة هلال على تهنئة صناع فيلم “7 Dogs”، بعد النجاح الكبير والتفاعل الواسع الذي حققه العمل، مؤكدًا إعجابه الشديد بالفيلم وبأداء أبطاله، وذلك من خلال رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد هلال بالفيلم وبنجومه، معبرًا عن سعادته الكبيرة بحضور العرض الخاص والعمل الذي وصفه بأنه من أفضل الأفلام التي شاهدها هذا العام، حيث كتب: “أحلى فيلم شوفته السنة دي.. ألف مبروك لإخواتي النجم الكبير كريم عبد العزيز والنجم الكبير أحمد عز”.

كما عبّر عن سعادته بالتواجد مع عدد من النجوم خلال المناسبة، مشيرًا إلى حضوره برفقة الهضبة عمرو دياب، حيث قال: “وتشرفت بوجود الهضبة أخويا النجم الكبير عمرو دياب”.

حمادة هلال والدة حمادة هلال انستجرام

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