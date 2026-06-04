إلهام شاهين في أحدث ظهور رفقة لميس الحديدي وإيناس الدغيدي

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورا تجمعها بصديقاتها من نجمات الفن، من عيد ميلاد الفنانة هالة صدقي.

وكتبت إلهام شاهين عبر “فيسبوك”: "أجمل أوقاتى مع أغلى صديقاتى نحتفل بعيد ميلاد هلولة وعودة أنوسة من أستراليا فى أجازة.. وحشتينا يا نوسة.. وسنة حلوة عليكى يا لولو.. وربنا يخلينا كلنا لبعض دايما أصدقاء وإخوات وعشرة العمر الحلوة .. بحبكم".

وحرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة الفنانة هالة صدقي بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "كل سنة وحبيبة قلبى وصديقة عمرى هالة صدقى طيبة وبخير، عيد ميلاد سعيد يا صاحبتى الغالية جدًا وربنا يفرح قلبك ويسعدك إنتى وولادك جمعتنا أجمل ذكريات فى الفن وفى الحياة.. وستجمعنا أيام قادمة أجمل وأجمل".