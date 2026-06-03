سهام جلال.. رحيل مفاجئ بعد أزمة صحية صعبة وكلمات مؤثرة في آخر ظهور لها.. فيديو

رحلت الفنانة سهام جلال عن عمر 54 عامًا، في خبر صادم سيطر على الوسط الفني وجمهورها، خاصة بعد ظهورها الأخير قبل الوفاة بساعات وهي تتحدث عن أزمتها الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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سهام جلال تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

وكشفت سهام جلال خلال آخر ظهور لها عبر لايف على تطبيق تيك توك، عن معاناتها من انسداد في شرايين الفخذ والقدم، مشيرة إلى أن الألم ووصل إلى درجة أثّرت عليها بشكل كبير، حيث ظهر تغير واضح في لون أحد أصابعها واقترابه من مرحلة البتر.

وأوضحت خلال حديثها أنها فوجئت بترتيب أسرتها لإجراء عملية جراحية عاجلة في اليوم التالي، وهو ما زاد من قلقها ، وعلّقت خلال البث بكلمات عفوية عن شعورها بضغط شديد، وربطت ما تمر به بالحسد.

وفاة سهام جلال

وعقب نقلها إلى المستشفى وخضوعها للجراحة، تدهورت حالتها الصحية بشكل مفاجئ، وتم وضعها داخل العناية المركزة وتم إعلان خبر وفاتها.

سهام جلال

وتعود بدايات سهام جلال إلى العمل في الإعلانات قبل دخولها مجال التمثيل، وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية في أواخر التسعينات وبداية الألفينات، قبل أن تبتعد تدريجيًا عن الساحة الفنية.

وخلال السنوات الأخيرة، كانت نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وتواصلت مع جمهورها بشكل مستمر، كما تحدثت سابقًا عن صعوبة العمل في الوسط الفني واعتماده على العلاقات والشللية، مؤكدة أن العديد من المواهب لا تحصل على فرص حقيقية.

كما أشارت في تصريحات سابقة إلى محاولاتها للعودة إلى التمثيل وتواصلها مع عدد من النجوم، من بينهم أحمد السقا وأمير كرارة، قبل أن يتم نفي تلك الروايات بعد وفاتها.