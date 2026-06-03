قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الكويتي: الدفاعات تتصدّى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية
في ذكرى رحيل سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.. مسيرة فنية خالدة صنعت تاريخًا من الإبداع
استفزاز جديد للمسلمين .. «بن غفير» يُطالب بإسكات أصوات الأذان في المساجد | شاهد
أكثر أهمية من زيزو .. «ميدو» يُطالب الأهلي بتجديد عقد حسين الشحات
إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد «هالة صدقي» رفقة ليلى علوي وإيناس الدغيدي | شاهد
تسمّم جماعي بالدقهلية .. إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بعد تناول مياه ملوثة
دون إصابات .. السيطرة على حريق التهم محلاً تجارياً في المنيا
وكالة مهر الإيرانية : دوي انفجارات في جزيرة قشم والأسباب غير معروفة
الجهاز السري للنهضة .. القضاء التونسي يحكم على راشد الغنوشي بالسجن المؤبد
منتخب السنغال بطلًا لأمم إفريقيا تحت 17 عامًا بعد الفوز على تنزانيا بركلات الترجيح
إطلالة مُثيرة | هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان لامع جريء وتُثير تفاعل الجمهور .. شاهد
نهاد أبو القمصان تتقدّم ببلاغ للنائب العام ضد مُروّجي «التسريبات»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد «هالة صدقي» رفقة ليلى علوي وإيناس الدغيدي | شاهد

إلهام شاهين وهالة صدقي
إلهام شاهين وهالة صدقي
سارة عبد الله

احتفلت الفنانة إلهام شاهين، بعيد ميلاد الفنانة هالة صدقي رفقة الفنانة ليلى علوي والمخرجة إيناس الدغيدي.

وكتبت إلهام شاهين عبر شاهين عبر حسابها على فيسبوك: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي وصديقة عمرى ربنا يسعد قلبك".

وحرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة الفنانة هالة صدقي، بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كل سنه وحبيبة قلبى وصديقة عمرى هالة صدقى طيبة وبخير، عيد ميلاد سعيد يا صاحبتى الغالية جدًا وربنا يفرح قلبك ويسعدك إنتى وولادك جمعتنا أجمل ذكريات فى الفن وفى الحياة.. وستجمعنا أيام قادمة أجمل وأجمل".

إلهام شاهين هالة صدقي ليلى علوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس

مطار القاهرة

100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026

بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026

صلاح مصدق

الأهلي السعودي ينقذ الزمالك من إيقاف الفيفا التأديبي| إيه الحكاية؟

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

راتب موظف بـ الإفتاء

حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر

صبري نخنوخ

تشاجر مع آخرين| القبض على صبري نخنوخ في القاهرة الجديدة

الذهب

تراجع الذهب وعيار 18 يسجل رقماً قياسياً

ترشيحاتنا

أرشيفية

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 4 منصات لتبادل العملات الرقمية مرتبطة بإيران

محادثات اليوم الأول بين إسرائيل ولبنان في واشنطن

انتهاء محادثات اليوم الأول بين إسرائيل ولبنان في واشنطن واستئنافها الأربعاء

الخزانة الامريكية

الخزانة الأمريكية : نوبيتكس وفرت غطاءً مالياً للحرس الثوري وبرامج الفدية الإلكترونية

بالصور

إطلالة مُثيرة | هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان لامع جريء وتُثير تفاعل الجمهور .. شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بإطلالة أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار المغطى بالعجين.. وصفة سهلة بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين
طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين
طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين

بعد لحمة العيد.. مشروب يساعد على طرد حمض اليوريك وخفض الضغط

أهمية تناول الكركدية بعد عيد الاضحى
أهمية تناول الكركدية بعد عيد الاضحى
أهمية تناول الكركدية بعد عيد الاضحى

فيديو

منزل حورية فرغلي

هجوم وبلطجية .. حورية فرغلي تكشف حقيقة الفيديو المتداول أمام منزلها

الساعات الأخيرة لسهام جلال

توقف عضلة القلب .. منة جلال تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سهام جلال

أسبوع جنني

"أسبوع جنني" يجمع لاروسي ومحمد قماح في تعاون فني جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد