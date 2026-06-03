إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد «هالة صدقي» رفقة ليلى علوي وإيناس الدغيدي | شاهد

احتفلت الفنانة إلهام شاهين، بعيد ميلاد الفنانة هالة صدقي رفقة الفنانة ليلى علوي والمخرجة إيناس الدغيدي.

وكتبت إلهام شاهين عبر شاهين عبر حسابها على فيسبوك: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي وصديقة عمرى ربنا يسعد قلبك".

وحرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة الفنانة هالة صدقي، بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كل سنه وحبيبة قلبى وصديقة عمرى هالة صدقى طيبة وبخير، عيد ميلاد سعيد يا صاحبتى الغالية جدًا وربنا يفرح قلبك ويسعدك إنتى وولادك جمعتنا أجمل ذكريات فى الفن وفى الحياة.. وستجمعنا أيام قادمة أجمل وأجمل".