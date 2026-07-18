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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تشارك في إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وتفعيلاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر التنسيقي المشترك، باستضافة الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور عدد من السادة الوزراء، والسيد اللواء مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والإسكان، والسيد السفير منسق مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء ، والنقيب العام للأطباء البيطريين، وأعضاء كافة الجهات المعنية، والأجهزة الأمنية والرقابية والسيادية بالدولة، لوضع حد للممارسات العشوائية وتوحيد جهود الدولة في الملف الحيوي الذي يختص به القطاع البيطرى وتوحيد الجهود به، نظرا لتوابعه ورفع وعى المواطن فى جميع الملفات التى يختص بها القطاع.

تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن المشاركة في إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع والتصدي الحازم لكافة الشائعات المتعلقة بها، وذلك ضمن إستراتيجية موحدة تهدف إلى صون الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان مقيد بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ومستوفي كافة الشروط، ويتعاون مع الدولة في تنفيذ الخطط الموضوعة فيما يخص القطاع البيطري والحيوانات المختلفة وأبرزها حيوانات الشارع.

ويضم الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان مجموعة من جمعيات المجتمع المدني في مصر، حيث يعمل الاتحاد كشريك للدولة، ويهدف لحماية الحيوانات، كما أن عمليات تطعيم وتحصين حيوانات الشارع تتم عن طريق الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان والجمعيات الأعضاء.

وتوضح وزارة التضامن الاجتماعي أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان يخضع للرقابة شأنه في ذلك شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأي معاملات مالية تخضع لأعمال المراقبة والمتابعة.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمؤسسات، والجمعيات الأهلية بمجال الرفق بالحيوان، ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن القطاع البيطري، مؤكدة التصدي لأي مخالفات أو ممارسات تهدف إلى تضليل الرأي العام أو إحداث الفوضى في الشارع المصري.

الرئيس عبد الفتاح التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة المؤتمر الأكاديمية العسكرية المصرية التضامن الاجتماعي الجهات المعنية

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