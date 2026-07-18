وزير التجارة الباكستاني يدعو إلى تحويل العلاقات مع مصر لشراكة اقتصادية أقوى

دعا وزير التجارة الباكستاني جام كمال خان، إلى تعزيز العلاقات بين مصر وباكستان وتحويلها إلى شراكة اقتصادية أقوى، تقوم على التجارة والاستثمار والإنتاج المشترك والتعاون التكنولوجي.

وقال وزير التجارة الباكستاني - في كلمة ألقاها خلال حفل أُقيم في إسلام آباد احتفالاً بذكرى ثورة 23 يوليو - إن باكستان تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع مصر، التي تظل شريكاً رئيسياً في العالم العربي والإسلامي، معربًا عن تقديره لدعم مصر في قطاع الرعاية الصحية، ودورها البنّاء في تعزيز السلام الإقليمي، وتعاونها في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الباكستانية إلى غزة.

وأكد وزير التجارة - حسبما أوردت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم /السبت/ - ضرورة أن تتجاوز باكستان ومصر التجارة التقليدية وأن تنظرا إلى بعضهما البعض كشريكين استراتيجيين في مجال الاستثمار على المدى الطويل.

وأشار إلى أن مصر توفر قاعدة صناعية وتوزيعية قوية للأسواق الإفريقية والعربية والمتوسطية، في حين توفر باكستان منصة إنتاج واستثمار رئيسية مرتبطة بجنوب آسيا، مؤكدا أن البلدين بإمكانهما أن يعملا معًا على تطوير سلاسل القيمة المشتركة، وخلق فرص عمل، وتعزيز القدرات الصناعية، وتوسيع الصادرات.