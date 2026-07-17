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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

درجات الحرارة تصل 45 درجة مئوية| كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري وضربات الشمس؟

الحرارة
الحرارة
نهى هجرس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس فى القاهرة الكبرى والمحافظات، حيث تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة اعتبارًا من غد الجمعة 17 يوليو وحتى الثلاثاء 21 يوليو 2026، كما أوضحت ارتفاع كبير في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، مما يظهر الطقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة رطبة ليلًا.

طرق الوقاية من الإجهاد الحراري وضربة الشمس

هناك خطر كبير للإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس أثناء الطقس الحار أو ممارسة الرياضة.

للمساعدة في الوقاية من الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس:

اشرب المزيد من المشروبات الباردة، خاصة إذا كنت نشيطًا أو تمارس الرياضة.

ارتدي ملابس فضفاضة فاتحة اللون

تجنب التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحاً و 3 مساءً

تجنب التمارين الرياضية الشاقة

إذا كنت في الداخل في يوم شديد الحرارة، فأغلق الستائر، وأغلق النوافذ إذا كانت درجة الحرارة في الخارج أعلى منها في منزلك، وأطفئ الأجهزة الكهربائية والأضواء التي تسخن.

سيساعد ذلك أيضًا على منع الجفاف ويساعد جسمك على الحفاظ على برودته.

يجب فحص الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، مثل مرض السكري أو مشاكل القلب، لأنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.

الإجهاد الحراري ضربات الشمس درجات الحرارة موجة حارة الوقاية من ضربة الشمس

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