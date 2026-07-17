لن تصدق.. هذا أفضل وقت لتناول الشاي الأخضر والأسود

يعتمد أفضل وقت لشرب الشاي على أهدافك الصحية ونوع الشاي الذي تتناوله، كالشاي المحتوي على الكافيين أو الشاي العشبي، فعلى سبيل المثال، بينما يمنح الشاي الأخضر والأسود دفعة من الطاقة يُفضل تناولها صباحًا، فإن الخيارات الخالية من الكافيين، مثل شاي إكليل الجبل، مثالية لأمسية هادئة

أفضل أنواع الشاي للشرب في الصباح

- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ومركبات مفيدة أخرى، يحتوي على نسبة عالية من الكافيين الذي يعمل كمنبه، مما يساعدك على البقاء متيقظًا ومنتبهًا.

قد يكون أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لزيادة الطاقة هو في الصباح أو منتصف فترة ما بعد الظهر.

نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين، قد يكون وقت النوم

- أسوأ وقت لشرب الشاي الأخضر

تجنب شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة، لأن الكافيين قد يزيد من حموضة المعدة ويسبب حرقة المعدة أو اضطرابها، تناوله مع الطعام قد يساعد في تقليل هذه الآثار مع الاستفادة من فوائده

- الشاي الأسود

يُعدّ الشاي الأسود من أكثر أنواع الشاي شيوعًا وشهرةً، ويُقدّم العديد من الفوائد الصحية المحتملة، ورغم أنه يُستخرج من نفس نبتة الشاي الأخرى، كالشاي الأخضر والأولونغ والأبيض، إلا أن طريقة تحضيره هي ما يُميّزه:

سيحتوي كوب الشاي الأسود المحضر على بعض الكافيين، مما يجعله أكثر ملاءمة كمشروب صباحي.

يحتوي الشاي الأسود أيضاً على الثيافلافين، وهو نوع من البوليفينول لا يوجد في أنواع الشاي الأخرى، تشير الأبحاث إلى أنه قد يساعد على تحسين التركيز والحفاظ على حدة الذهن مع التقدم في السن.

كما تشير الأبحاث إلى أن هذه المركبات قد يكون لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة، وقد تفيد صحة الكبد والأمعاء والدماغ ،يحتوي الشاي الأسود أيضاً على أحماض أمينية مثل الثيانين، والتي قد تساعد على الاسترخاء.

قد تعزز التأثيرات المضادة للالتهابات للشاي الأسود أيضاً من قدرته على توفير الحماية من أمراض القلب وحتى السرطان

أفضل أنواع الشاي للشرب ليلاً

- شاي إكليل الجبل

قد يكون شاي إكليل الجبل من أفضل أنواع الشاي التي يمكن شربها ليلاً، فتناوله قبل النوم يتيح لك الاستفادة من خصائصه المحسّنة للنوم

هذا الشاي العشبي خالٍ من الكافيين بشكل طبيعي، لذا يمكنك تناوله على مدار اليوم، قد يساعدك شرب شاي إكليل الجبل في الصباح على الاستفادة من فوائد إكليل الجبل في تحسين الوظائف الإدراكية وتقليل القلق مع بداية يومك.

تشمل بعض الاستخدامات الطبية المدعومة بالأبحاث لشاي إكليل الجبل تخفيف الحالات التالية:

قلق

البكتيريا

تكوّن الجلطات الدموية

سرطان

الأمراض المزمنة

العجز المعرفي

السكري

احتباس السوائل

اشتعال

أمراض الكبد

الألم الذي تستشعره الخلايا العصبية الحسية

قرحة المعدة