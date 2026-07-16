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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أضرار الإفراط في تناول القهوة.. فوائد كثيرة والإكثار منها قد يضر صحتك

القهوة
القهوة
ريهام قدري

تعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، وتتميز باحتوائها على مضادات الأكسدة والكافيين الذي يساعد على زيادة اليقظة وتحسين التركيز.

 ورغم فوائدها الصحية عند تناولها باعتدال، فإن الإفراط في شربها قد يؤدي إلى عدد من المشكلات الصحية، خاصة عند تجاوز الكميات الموصى بها من الكافيين.

أضرار الإفراط في تناول القهوة

- الأرق واضطرابات النوم: يؤدي تناول كميات كبيرة من القهوة، خاصة في المساء، إلى صعوبة النوم أو تقليل جودته.
- زيادة القلق والتوتر: قد يسبب الكافيين زيادة الشعور بالعصبية، وسرعة الانفعال، وارتفاع مستويات القلق لدى بعض الأشخاص.


- ارتفاع مؤقت في ضغط الدم: يمكن أن يؤدي الكافيين إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت، خاصة لدى الأشخاص غير المعتادين على تناوله.


- خفقان القلب: قد يشعر البعض بتسارع أو عدم انتظام ضربات القلب عند الإفراط في شرب القهوة.


- مشكلات الجهاز الهضمي: قد تزيد القهوة من حموضة المعدة، وتسبب حرقة المعدة أو اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص.


- الاعتماد على الكافيين: قد يؤدي تناولها بكثرة إلى الاعتماد على الكافيين، وعند التوقف المفاجئ قد تظهر أعراض مثل الصداع، والتعب، وصعوبة التركيز.


- زيادة إدرار البول: قد يساهم الإفراط في تناول القهوة في زيادة فقدان السوائل لدى بعض الأشخاص، إذا لم يتم تعويضها بشرب الماء.

الكمية المناسبة

تشير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إلى أن تناول ما يصل إلى 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا، أي ما يعادل نحو 4 إلى 5 أكواب من القهوة لمعظم البالغين الأصحاء، يُعد آمنًا بشكل عام، مع اختلاف تحمل الكافيين من شخص لآخر.

نصائح لتناول القهوة بشكل صحي

- تجنب شرب القهوة في الساعات المتأخرة من اليوم.
- قلل من إضافة السكر والكريمة عالية الدهون.
- احرص على شرب كميات كافية من الماء.
- إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو الحمل، فاستشر الطبيب بشأن الكمية المناسبة لك.

المصدر:  (FDA)  

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