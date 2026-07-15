أبويا عايز يبيعني بـ600 ألف .. ندى تستغيث من إجبارها على الزواج

تحولت قصة ندي فتاة عشرينية من محافظة الغربية إلى واحدة من أكثر القضايا تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في مقطع فيديو تروي فيه تفاصيل ما وصفته بمحاولة أسرتها إجبارها على الزواج من رجل عربي مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أنها تعرضت للضرب والطرد من منزل الأسرة بعد تمسكها برفض الزواج.

الفتاة، التي تُدعى ندى وتبلغ من العمر 20 عامًا، قالت إن ما عاشته لم يكن مجرد خلاف عائلي، بل محاولة لتحويلها إلى "سلعة" تُباع مقابل المال، وهي الرواية التي أثارت موجة واسعة من التعاطف والغضب بين المتابعين.

بحسب رواية ندى، بدأت القصة عندما أبلغها والدها بتقدم رجل عربي للزواج منها، مؤكدا أنه يبلغ من العمر 32 عامًا، وأنه سيؤمن لها مستقبلا ماديا جيدًا، بل وسيكتب شقة باسمها.