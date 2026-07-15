بعد الجدل.. حقيقة استبعاد حكم مباراة مصر والأرجنتين من كأس العالم 2026

غاب الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه عن قائمة حكام مباراتي نصف نهائي كأس العالم 2026.

وكان ليتيكسييه قد تولى إدارة مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، التي انتهت بفوز "التانغو" بثلاثية مقابل هدفين.

وواجه ليتيكسييه انتقادات عنيفة بسبب قرارات جدلية في تلك المباراة، ما أثار تساؤلات حول سبب استبعاده في هذه المرحلة الحاسمة.

لكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية أوضحت أن غياب ليتيكسييه لا يرتبط بأي عقوبة أو تقييم سلبي لأدائه، وإنما يأتي تطبيقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ووفقا للصحيفة، يستبعد الفيفا الحكام المنتمين إلى الدول التي لا تزال منتخباتها تنافس في البطولة، وذلك لتجنب أي تضارب محتمل في المصالح وضمان أعلى درجات الحياد.

وبما أن منتخب فرنسا تأهل إلى الدور نصف النهائي، فقد أصبح ليتيكسييه خارج قائمة الحكام المرشحين لإدارة المباريات حتى نهاية مشوار "الديوك" في البطولة.

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الإسباني في المربع الذهبي، كما سيلعب مباراة أخرى في البطولة، إما في النهائي حال فوزه، أو تحديد المركز الثالث حال الخسارة.