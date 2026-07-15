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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ترامب يصعد لهجته تجاه إيران.. تهديدات بضربات متواصلة وتحذير من نشاط نووي يثير القلق

ترامب يصعد لهجته تجاه إيران.. تهديدات بضربات متواصلة وتحذير من نشاط نووي يثير القلق
ترامب يصعد لهجته تجاه إيران.. تهديدات بضربات متواصلة وتحذير من نشاط نووي يثير القلق
ياسمين القصاص

في تصعيد جديد يعكس استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات عسكرية واسعة ضد إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب ما وصفه بـ"نشاط" داخل موقع "جبل الفأس"، في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. 

US Retaliates Against Iran With Cyber Attacks, Iran Says The

وتأتي هذه التصريحات وسط مخاوف من انهيار مسار المفاوضات وعودة المواجهة المباشرة بين الجانبين، بما قد ينعكس على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، إن الولايات المتحدة تتابع التطورات داخل موقع "جبل الفأس" بعد ورود معلومات استخباراتية بشأن وجود نشاط داخله، مشددا على أن أي تحرك إيراني سيقابل برد أمريكي فوري. وأضاف أن إيران كانت "على بعد أسبوعين فقط من امتلاك سلاح نووي"، معتبرا أن الضربات التي استهدفت منشآتها النووية حالت دون وصولها إلى هذه المرحلة.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه لن يوقع أي اتفاق مع طهران ما لم يتضمن ضمانات صارمة تمنعها من امتلاك سلاح نووي، موضحا أن الإدارة الأمريكية أبلغت المسؤولين الإيرانيين بضرورة التوصل إلى اتفاق، محذرا من أن رفض هذا المسار سيؤدي إلى مزيد من الضغوط والإجراءات الأمريكية.

وكشف ترامب أن واشنطن أجرت محادثات مع إيران مساء الثلاثاء في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا تعثرت المفاوضات، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لتوجيه ضربات متتالية ضد أهداف داخل إيران.

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وذهب ترامب إلى أبعد من ذلك، معلنا أن الولايات المتحدة ستستهدف "جميع الجسور" الإيرانية إذا رفضت طهران العودة إلى طاولة المفاوضات، مضيفا أن الضربات ستتواصل "الليلة وغدا وبعد غد"، قبل أن تمتد في مراحل لاحقة إلى محطات الطاقة والجسور، في رسالة تعكس تصعيدا غير مسبوق في الخطاب الأمريكي تجاه إيران.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تعني بالضرورة حدوث تحول جذري في مسار العلاقات مع إيران، وإنما تعكس توجيه رسائل سياسية في أكثر من اتجاه، سواء إلى الداخل الأمريكي أو إلى طهران، بهدف الإبقاء على الضغوط السياسية مع استمرار مسار التفاوض.

وأضاف فهمي، لـ "صدى البلد"، أن الملف النووي لا يزال يمثل القضية الرئيسية في العلاقة بين واشنطن وطهران، وأن أي تحركات أو تصريحات عسكرية تظل مرتبطة بمحاولة التأثير على مسار المفاوضات وتحقيق مكاسب تفاوضية، وليس بالضرورة أنها تعني حسم قرار اللجوء إلى مواجهة عسكرية شاملة. 

وأشار فهمي، إلى أن احتمالات اندلاع حرب شاملة بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال غير مرجحة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن التصعيد يجري بصورة محسوبة من الطرفين، رغم وجود مخاطر حقيقية من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع إذا وقع خطأ في التقدير أو سوء فهم بين الجانبين. 

وتبقى الأزمة الأمريكية الإيرانية عند مفترق طرق حاسم، إذ لا تزال لغة التهديد تتصدر المشهد بالتوازي مع استمرار الاتصالات السياسية، وفي ظل تمسك كل طرف بشروطه، يظل مستقبل المواجهة مرهونا بما ستسفر عنه جولات التفاوض المقبلة.

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