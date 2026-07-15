النفط يواصل مكاسبه مع إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وتصاعد الهجمات المتبادلة

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم / الأربعاء /، بعدما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، في حين شنت طهران هجمات استهدفت بنية تحتية أمريكية في المنطقة.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 58 سنتا، أو ما يعادل 0.7%، لتصل إلى 85.31 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة بمقدار 35 سنتا، أو 0.4%، لتصل إلى 79.69 دولار للبرميل.

وأغلقت أسعار النفط على ارتفاع بنسبة 2% عند أعلى مستوى لها في شهر خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما أدت الهجمات إلى تفاقم اضطرابات الإمدادات في مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقالت جون جوه كبيرة محللي سوق النفط في شركة سبارتا كوموديتيز: "شهد خاما برنت وغرب تكساس الوسيط تصحيحا صعوديا بالتزامن مع تصاعد الهجمات، لكن من المرجح أن يكون حجم الارتفاع أكثر اعتدالا الآن، مع ترقب السوق لأي تغيير في موقف الولايات المتحدة وإيران".

وأعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة بدأت، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، جولة جديدة من الضربات بهدف مواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي الأسواق في شركة فيليب نوفا: "رغم أن سوق النفط الفعلية لا تزال تتمتع بإمدادات كافية، فإن أي تصعيد إضافي يتعلق بمضيق هرمز أو فرض عقوبات جديدة على الصادرات الإيرانية قد يؤدي سريعا إلى تشديد معنويات السوق وإضافة المزيد من علاوات المخاطر".

وأعلنت طهران أنها أغلقت المضيق مرة أخرى بعد تجدد الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وهو ما زاد من هشاشة الهدنة التي تم التوصل إليها في يونيو بعد عدة أشهر من القتال.

وأدى التصعيد الذي شهدته الأيام القليلة الماضية إلى زيادة الشكوك بشأن إمكانية أن تؤدي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها الشهر الماضي إلى وقف دائم للحرب التي امتدت تداعياتها إلى الدول المجاورة لإيران.

وقال ترامب، في مقابلة بثتها قناة "فوكس نيوز" مساء أمس / الثلاثاء / ضمن برنامج "سبيشال ريبورت مع بريت باير": "سأترك أهداف الطاقة إلى النهاية، لكننا في النهاية سنستهدف أهداف الطاقة".

وقال الجيش الإيراني، في وقت مبكر من اليوم / الأربعاء /، إنه شن هجمات بطائرات مسيرة على مواقع أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن؛ ولم يصدر أي تعليق فوري من وزارة الدفاع الأمريكية.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف منشآت للأسلحة ومرافق للتخزين في البحرين والكويت.