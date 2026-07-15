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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الزراعة: نتوسع في برامج التحسين الوراثي لسلالات الثروة الحيوانية

صورة من جولة التفقد
صورة من جولة التفقد
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مزرعة لتنمية الثروة الحيوانية الواقعة على الطريق الدائري الإقليمي، وذلك في مستهل جولته اليوم بعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الجيزة والبحيرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تضع ملف الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، لافتًا إلى الحِرص على متابعة مشروعات الأمن الغذائي وتوطين السلالات المحسنة وراثيًا، والوقوف على سير العمل بالقطاعات الإنتاجية الكبرى التي تدعم استقرار الأسواق، وتوفر اللحوم الحمراء للمواطنين في مختلف المحافظات.

فيما أفاد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ خططها لتطوير الثروة الحيوانية عبر التوسع في برامج التحسين الوراثي للسلالات المحلية لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان.

وخلال تفقُد مكونات المزرعة ، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الطاقة الإنتاجية للمشروع، موضحًا أنها تبلغ 15 ألف رأس من عجول التسمين المحلية المحسنة وراثيًا، والتي يتم توزيع إنتاجها على مختلف محافظات مصر من أسوان وحتى الإسكندرية.

وقال: تتكامل هذه الدورة الإنتاجية مع مزرعة أخرى تابعة للمجموعة بمنطقة "الريف الأوروبي" بطاقة 600 رأس، مخصصة حصريًا لتحسين السلالات وتطويرها وراثيًا، قبل نقلها إلى مزرعة العمار الرئيسية للتسمين والتوزيع على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن عدد العمالة داخل المزرعة يصل إلى 120 عاملًا، مشيرًا إلى الكفاءة التشغيلية المتميزة، والإدارة المتطورة والمصممة خصيصًا لتسمين الأبقار والأغنام وفقًا لأحدث المعايير والاشتراطات الهندسية والصحية الفائقة.

ولفت إلى أن الشركة للإنتاج الحيواني هي شركة رائدة وطنية تأسست برؤية واضحة تهدف لتعزيز الأمن الغذائي وتقديم منتجات حيوانية نقية وعالية القيمة الغذائية، تلبي احتياجات السوق من خلال دمج التقنيات المتطورة والخبرات البيطرية الاستثنائية، لإدارة منظومة إنتاجية متكاملة تضمن جودة السلسلة الغذائية من المزرعة إلى المستهلك مباشرة.

وفي ضوء ذلك، نوه وزير الزراعة إلى أن التكامل المطبق بين مزرعة تحسين السلالات والتسمين يعد نموذجًا علميًا وعمليًا متميزًا، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والرعاية البيطرية المتكاملة، وتسهيل الإجراءات الإدارية لكافة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي لضمان استدامة الإنتاج وتغطية احتياجات المحافظات.

وفي ختام الجولة التفقدية بالمزرعة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن نموذج مزرعة  يمثل قصة نجاح وطنية للقطاع الخاص في هذا المجال المهم، وتسهم بفاعلية في تلبية احتياجات السوق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين، مشددًا على أن الحكومة مستمرة في تقديم مختلف التسهيلات اللوجستية وتذليل العقبات أمام الكيانات الإنتاجية الكبرى وربطها بشبكة الطرق القومية تيسيرًا لحركة التجارة الداخلية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بانتظام منظومة العمل داخل المزرعة وخلوها من العقبات الإدارية واللوجستية، وتوافر مستلزمات الإنتاج بصفة مستمرة.

وزير الزراعة الثروة الحيوانية التحسين الوراثي مشروعات الإنتاج الزراعي

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