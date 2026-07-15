انطلاق التصفيات الأولية المركزية لمسابقة دولة التلاوة الموسم الثاني بمسجد ناصر بدمنهور

تعلن وزارة الأوقاف عن انطلاق التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة "دولة التلاوة" (الموسم الثاني)، وذلك بمسجد ناصر بدمنهور بمحافظة البحيرة، خلال الفترة من ١٩ حتى ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م، للمتسابقين من محافظة البحيرة.

ويسر الوزارة أن تنشر أسماء المتسابقين الذين يحق لهم دخول الاختبارات الشفوية المركزية الأولية، مع التأكيد أنه يشترط ألا يكون المتسابق من:

* القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

* قراء السورة بوزارة الأوقاف.

* المشاركين في برنامج «دولة التلاوة» في موسمه الأول في التصفيات النهائية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم استبعاد كل من يثبت عدم انطباق شروط المسابقة عليه في أي مرحلة من مراحلها.

يبدأ استقبال المتسابقين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، وفقًا للجداول المعلنة مسبقًا.

المستندات المطلوبة:

* صورة من بطاقة الرقم القومي، مع إحضار الأصل للاطلاع.

* صورة شخصية حديثة مقاس (٤×٦).

* بالنسبة لفئة الناشئة: صورة من شهادة الميلاد، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

ملامح النسخة الثانية من دولة التلاوة

وكشف أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن أبرز ملامح النسخة الثانية من برنامج «دولة التلاوة»، مؤكدًا أن الوزارة بدأت بالفعل إجراء التصفيات الأولية، وسط إقبال كبير من الراغبين في المشاركة، بما يعكس النجاح الذي حققته المبادرة منذ انطلاقها.

وقال رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الموسم الأول من «دولة التلاوة» حقق نجاحًا استثنائيًا، سواء على مستوى نسب المشاهدة أو حجم التفاعل الجماهيري، مشيرًا إلى أن البرنامج سجل نحو 5 مليارات مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليصبح من أكثر البرامج مشاهدة في مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأوضح أن النسخة الثانية تشهد توسعات كبيرة مقارنة بالموسم الأول، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين ضعف أعداد المتسابقين في النسخة السابقة، وهو ما دفع الوزارة إلى تعزيز استعداداتها الفنية والتنظيمية لاستيعاب هذا الإقبال الكبير.

وأضاف أن وزارة الأوقاف رفعت عددا المحافظات المستضيفة للتصفيات إلى 10 محافظات بدلًا من العدد السابق، كما جرى زيادة أيام التصفيات إلى خمسة أيام، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المتسابقين لإبراز مواهبهم في تلاوة القرآن الكريم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن هذه التوسعات تأتي في إطار حرص الوزارة على اكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة، ودعم حفظة القرآن الكريم، وترسيخ مكانة مصر التاريخية في خدمة كتاب الله وإعداد أجيال جديدة من القراء الذين يحملون رسالة التلاوة المصرية إلى مختلف أنحاء العالم.