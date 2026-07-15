قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"ستحترق في غزة داخل دبابة".. متظاهر حريدي يشتبك مع جندي إسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن فتح باب التقديم لشغل 35 وظيفة مهندس ميكانيكا بهيئة النقل العام
أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر.. كرتونة البيض ترتفع أكثر من 5 جنيهات والمكرونة تتراجع
مدرب إنجلترا : أتمنى إصابة ميسي بنزلة برد وعدم مشاركته.. البرغوث قاتل صامت
الصحة تطلق المرحلة الثانية لعيادات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية
للمرة الثانية.. قصة رضا البحراوي مع الاعتزال
الصحة: إنجاز 15 مشروعًا لرفع كفاءة البنية التحتية للهيئة العامة للتأمين الصحي خلال 2025
الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد بمطار العلمين
عون: الحقد لا يبني دولة أو مؤسسات بل يدمرها.. ويطالب شعبه بهذا الأمر
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان: حق الطريق.. اغتنام الإجازة الصيفية
ذكريات مارادونا وفوكلاند تعود إلى الواجهة.. وميسي وبيلينجهام يقودان معركة النهائي فى مباراة الأرجنتين وإنجلترا .. إيه الحكاية
تفوق على البرتغال والبرازيل.. منتخب مصر الـ13 بترتيب أفضل المنتخبات بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق التصفيات الأولية المركزية لمسابقة دولة التلاوة الموسم الثاني بمسجد ناصر بدمنهور

الاوقاف
الاوقاف
إيمان طلعت

تعلن وزارة الأوقاف عن انطلاق التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة "دولة التلاوة" (الموسم الثاني)، وذلك بمسجد ناصر بدمنهور بمحافظة البحيرة، خلال الفترة من ١٩ حتى ٢٣ من يوليو  ٢٠٢٦م، للمتسابقين من محافظة البحيرة.

ويسر الوزارة أن تنشر أسماء المتسابقين الذين يحق لهم دخول الاختبارات الشفوية المركزية الأولية، مع التأكيد أنه يشترط ألا يكون المتسابق من:

* القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

* قراء السورة بوزارة الأوقاف.

* المشاركين في برنامج «دولة التلاوة» في موسمه الأول في التصفيات النهائية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم استبعاد كل من يثبت عدم انطباق شروط المسابقة عليه في أي مرحلة من مراحلها.

يبدأ استقبال المتسابقين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، وفقًا للجداول المعلنة مسبقًا.

المستندات المطلوبة:

* صورة من بطاقة الرقم القومي، مع إحضار الأصل للاطلاع.

* صورة شخصية حديثة مقاس (٤×٦).

* بالنسبة لفئة الناشئة: صورة من شهادة الميلاد، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

ملامح النسخة الثانية من دولة التلاوة 

وكشف أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن أبرز ملامح النسخة الثانية من برنامج «دولة التلاوة»، مؤكدًا أن الوزارة بدأت بالفعل إجراء التصفيات الأولية، وسط إقبال كبير من الراغبين في المشاركة، بما يعكس النجاح الذي حققته المبادرة منذ انطلاقها.

وقال رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الموسم الأول من «دولة التلاوة» حقق نجاحًا استثنائيًا، سواء على مستوى نسب المشاهدة أو حجم التفاعل الجماهيري، مشيرًا إلى أن البرنامج سجل نحو 5 مليارات مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليصبح من أكثر البرامج مشاهدة في مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأوضح أن النسخة الثانية تشهد توسعات كبيرة مقارنة بالموسم الأول، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين ضعف أعداد المتسابقين في النسخة السابقة، وهو ما دفع الوزارة إلى تعزيز استعداداتها الفنية والتنظيمية لاستيعاب هذا الإقبال الكبير.

وأضاف أن وزارة الأوقاف رفعت عددا المحافظات المستضيفة للتصفيات إلى 10 محافظات بدلًا من العدد السابق، كما جرى زيادة أيام التصفيات إلى خمسة أيام، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المتسابقين لإبراز مواهبهم في تلاوة القرآن الكريم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن هذه التوسعات تأتي في إطار حرص الوزارة على اكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة، ودعم حفظة القرآن الكريم، وترسيخ مكانة مصر التاريخية في خدمة كتاب الله وإعداد أجيال جديدة من القراء الذين يحملون رسالة التلاوة المصرية إلى مختلف أنحاء العالم.

مسابقة دولة التلاوة دول التلاوة الموسم الثاني دولة التلاوة ملامح النسخة الثانية من دولة التلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

مشغولات ذهبية

بفعل بيانات أمريكية .. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر؟

ماكرون

هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

غرق سفينة

مشاهد صادمة من مضيق هرمز .. غرق سفينة بعد تصادم وإنقاذ 23 من أفراد الطاقم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

محمد هاني و تريزيجية

محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي .. ماذا قال؟

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-7-2026

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

ترشيحاتنا

اللاعب إمام عاشور

دموع على الهواء .. إمام عاشور يكشف كواليس رحلته مع الأهلي والمنتخب

صورة ارشيفية

رئيسة اتحاد وكالات السفر الفرنسية: مصر ليست وجهة سياحية فقط.. ولدينا هوس بالحضارة المصرية

صورة ارشيفية

الذكاء الاصطناعي.. لماذا أصبح ملاذًا للفضفضة والدعم النفسي؟

بالصور

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟
هل تسمع الثعابين الموسيقى؟
هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

وداعًا حبيبة الملايين.. إيقاف إنتاج أشهر سيارة لكزس للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد