فرج عامر: رحيل تريزيجيه يذكرني بخسارة وسام أبو علي.. والأهلي لم يعوضه حتى الآن

علق المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على قرار النادي الأهلي بالاستغناء عن محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا احترامه لقرار الإدارة، لكنه أبدى تخوفه من تأثير رحيل اللاعب على الفريق.

وكتب فرج عامر ، عبر حسابه: «أحترم قرار الأهلي بالاستغناء عن تريزيجيه، بالرغم من كونه من أفضل ما أنجبت مصر فنيًا وأخلاقيًا والتزامًا».

وأضاف: «للأسف هذا القرار بيفكرني بقرار الاستغناء عن وسام أبو علي، مهاجم الأهلي الفلسطيني، الذي لم يجد الأهلي لاعبًا يعوضه حتى الآن، رغم المبالغ الكبيرة واللاعبين الكثر الذين تم التعاقد معهم لملء الفراغ الذي تركه».

وتابع: «حتى الآن لم يملأ أحد هذا الفراغ، ولا الأهلي حافظ على بطولاته التقليدية».

ويأتي تصريح فرج عامر في إطار تعليقه على قرارات الأهلي الأخيرة بشأن قائمة الفريق، معبرًا عن وجهة نظره في تأثير رحيل بعض العناصر الأساسية على مستوى ونتائج الفريق.