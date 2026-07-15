الذكاء الاصطناعي.. لماذا أصبح ملاذًا للفضفضة والدعم النفسي؟

مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة، بدأ الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا جديدًا يتجاوز المهام التقنية، ليصبح لدى البعض وسيلة للفضفضة والحصول على الدعم النفسي.

ويعكس هذا التوجه تغيرًا في أساليب التواصل، مدفوعًا بسهولة الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على التفاعل المستمر مع المستخدمين.

دراسة: 76% في سنغافورة يعتمدون على الذكاء الاصطناعي للفضفضة

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي للفضفضة والحصول على الدعم النفسي أصبح ظاهرة عالمية، مشيرًا إلى دراسة حديثة أجريت في سنغافورة كشفت أن 76% من السكان يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في الفضفضة ويثقون في قدرته على تقديم الدعم والمشورة النفسية.

وأوضح، خلال لقائه مع في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن سهولة الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي تعد من أبرز أسباب هذا التوجه، إذ تتيح للمستخدمين التفاعل في أي وقت دون الحاجة إلى حجز مواعيد أو التقيد بأوقات محددة.

"التوأم الرقمي".. قرين افتراضي يتعلم من المستخدم

وأشار هندي إلى ظهور مفهوم "التوأم الرقمي"، وهو نموذج يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويحتفظ بالمعلومات التي يشاركها المستخدم حول مشاعره واهتماماته وتفاصيل حياته اليومية، بما يمكنه من تقديم تفاعلات أكثر تخصيصًا، ليصبح بمثابة قرين رقمي يساعد في التعامل مع بعض المواقف اليومية.

مساحة آمنة بعيدًا عن الأحكام

وأضاف استشاري الصحة النفسية أن كثيرًا من الأشخاص يفضلون الحديث مع الذكاء الاصطناعي لأنه لا يدخل في مشاحنات أو خلافات، ولا يصدر أحكامًا على المستخدم، كما لا يفشي تفاصيل الحديث للآخرين، وهو ما يمنح البعض شعورًا بالخصوصية والراحة مقارنة ببعض العلاقات الإنسانية.

رسائل داعمة وتشجيع مستمر

ولفت هندي إلى أن ردود الذكاء الاصطناعي غالبًا ما تتسم بالتشجيع وتقديم رسائل إيجابية وداعمة، الأمر الذي يساعد المستخدمين على الشعور بالتحفيز والاطمئنان أثناء التفاعل معه، مؤكدًا أن هذه المزايا دفعت البعض إلى اعتباره مساحة آمنة للتعبير عن المشاعر، خاصة لدى من يجدون صعوبة في مشاركة مشكلاتهم مع المحيطين بهم.