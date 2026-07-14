رئيس سوفت بنك اليابانية يتوقع تطوير مليار روبوت بشري يعمل بالذكاء الاصطناعي

\توقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك" اليابانية، ماسايوشي سون، تطوير نحو مليار روبوت بشري مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2040، بما سيحدث "تغييرًا جذريًا" في بيئة العمل.

ونسبت وكالة "كيودو" اليابانية إلى سون قوله، خلال المؤتمر السنوي للشركة، إن نحو 100 تريليون وكيل للذكاء الاصطناعي، يعمل بصورة مستقلة دون الحاجة إلى توجيهات بشرية، سيكونون قيد التشغيل بحلول عام 2040، مضيفًا أن "عصر هيمنة الإنسان سينتهي".

وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيتمكنون من استنساخ أنفسهم، والمساهمة في تطوير وكلاء آخرين وإنتاج المزيد منهم، بما يمثل تحولًا من مجتمع يتمحور حول الإنسان إلى آخر يتمحور حول وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن على البشر التكيف مع هذه التحولات والتطور جنبًا إلى جنب مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدلاً من رفضها.

وأشار سون إلى أن الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ستسهم بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2040، بما يعادل نحو 43 تريليون دولار.

كما توقع أن تحتاج مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى نحو 3 تيراوات من الكهرباء بحلول ذلك العام، أي ما يعادل نحو 1.8 ضعف إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي الحالي، مع الحاجة إلى إضافة قدرة كهربائية بنحو تيراوات واحد سنويًا بعد ذلك.

وأضاف أن تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سيتطلب استثمارات سنوية تقدر بنحو 5 تريليونات دولار.

وتواصل مجموعة "سوفت بنك" في السنوات الأخيرة توجيه استثماراتها إلى القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أشباه الموصلات والروبوتات ومراكز البيانات.