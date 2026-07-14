قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى شوبير يكشف عن أصعب تحديات المنتخب خلال كأس العالم 2026
شرّفت التحكيم المصري.. فتحي سند يُشيد بـ أمين عمر في كأس العالم 2026
كل ما أشجّع منتخب يخسر .. مصطفى غريب يُعلّق على هزيمة فرنسا
اعتقال 5 ضباط بوزارة الدفاع العراقية على خلفية اتهامات بالفساد
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 4734 قتيلاً و16740 جريحًا
بعد غياب 16 سنة .. إسبانيا إلى نهائي كأس العالم علي حساب فرنسا
بسبب الرطوبة.. الأرصاد تحذر من زيادة الإحساس بحرارة الطقس حتى الإثنين المقبل
لو بطاقتك وقفت .. رابط تظلمات التموين 2026
كأس العالم.. إسبانيا تضيف الهدف الثاني في شباك فرنسا
رئيس شعبة البن يصدم المواطنين: 80% من البن المعروض في مصر مغشوش
التعليم: لا وجود للجان أولاد الأكابر.. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح
استشاري تغذية تحذر من البن المغشوش: آثاره الصحية قد تظهر مع الاستهلاك المستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد موافقة النواب.. جهاز مستقبل مصر: القانون يعزز الاستثمار ويرفع كفاءة الأداء

جهاز مستقبل مصر
جهاز مستقبل مصر
شيماء مجدي

يثمن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، في خطوة تشريعية مهمة ترسخ الإطار القانوني والمؤسسي لعمل الجهاز، وتواكب اتساع مسؤولياته ودوره الوطني في تنفيذ المشروعات التنموية والاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات، وذلك في إطار رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء مؤسسات وطنية قوية وقادرة على قيادة مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.

ويأتي مشروع القانون استجابةً للتطور الكبير الذي شهده الجهاز منذ إنشائه بقرار رئيس الجمهورية رقم (591) لسنة 2022، وما ترتب على ذلك من اتساع نطاق اختصاصاته وتنوع أنشطته، الأمر الذي استلزم وضع إطار تشريعي متكامل يواكب هذه المرحلة، ويعزز مبادئ الحوكمة، ويرفع كفاءة الأداء، ويوفر المرونة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية وفق أفضل الممارسات المؤسسية.

ويؤكد الجهاز أن القانون يمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل الوطني، إذ يؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على الإدارة الحديثة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ويعرب جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عن بالغ تقديره للمناقشات الثرية والمسؤولة التي شهدها مجلس النواب، والتي اتسمت بالمسؤولية الوطنية والحرص على الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الصالح العام، وتعكس الدور المحوري للمجلس في دعم مسيرة التنمية وتعزيز البناء المؤسسي للدولة.

كما يتقدم الجهاز بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وإلى السادة أعضاء المجلس الموقرين، على موافقتهم على مشروع القانون، وإلى اللجنة المشتركة برئاسة المستشار محمد سعيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وكافة اللجان وأعضاء المجلس الذين أسهموا بمناقشاتهم ورؤاهم في إثراء مشروع القانون، بما يعكس صورة مشرفة للعمل البرلماني المصري القائم على الحوار المسؤول والتوافق من أجل المصلحة الوطنية.

ويجدد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التزامه بمواصلة العمل بكل إخلاص ومسؤولية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستكمالًا لدوره في تنفيذ المشروعات القومية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويخدم مصالح الشعب المصري.

مستقبل مصر جهاز مستقبل مصر مستقبل مصر للتنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

سعر سبيكة ذهب 5 جرام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

التوقيت الصيفي2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الفراخ والبيض

الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر توقع بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يكرم المشاركين في مشروع ترجمة الألف كتاب

رئيس جامعة الأزهر

مجلس أمناء كلية العلوم الإسلامية يكرم الدكتور سلامة داود لمسيرته التطويرية

بالصور

بمكونين فقط.. طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي في المنزل

طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي

يختلف عن الماء والصودا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشعير

الشعير
الشعير
الشعير

نيسان تكشف عن "تيكتون" الجديدة كليا.. SUV عالمية تنطلق من الهند إلى أكثر من 50 سوقا

نيسان تيكتون
نيسان تيكتون
نيسان تيكتون

غالية ووالدتها تخطفان السوشيال ميديا.. قصة حب من نوع خاص

الطفلة غالية ووالدتها
الطفلة غالية ووالدتها
الطفلة غالية ووالدتها

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد