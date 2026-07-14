نشأت الديهي: «مستقبل مصر» مشروع قومي يعزز الأمن الغذائي ويعيد تشكيل الاقتصاد الوطني

أشاد الإعلامي نشأت الديهي بإقرار مجلس النواب نهائيًا لقانون تنظيم «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، مؤكدًا أن الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار الدولة نحو بناء منظومة اقتصادية متطورة وتعزيز قدراتها في مجال تأمين الغذاء.

وأوضح الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» على قناة TEN، أن مشروع القانون خضع لدراسة موسعة داخل مجلس النواب، بمشاركة عدد كبير من اللجان البرلمانية التي بحثت مختلف جوانبه قبل الوصول إلى الصيغة النهائية، مشيرًا إلى أن إعادة تنظيم الجهاز تستهدف منحه دورًا أكبر كأحد الكيانات الاقتصادية المؤثرة في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن «جهاز مستقبل مصر» لا يقتصر دوره على تنفيذ مشروعات استثمارية، وإنما يمثل رؤية متكاملة لإدارة ملف الإنتاج والتنمية، خاصة في القطاع الزراعي والغذائي، من خلال منظومة عمل تعتمد على التخطيط والتنظيم واستغلال الموارد بكفاءة.

وأكد الديهي أن الجهاز يعد مشروعًا وطنيًا يخدم الدولة والمواطنين، وليس تابعًا لفئة أو جهة محددة، موضحًا أن الإشراف الرئاسي عليه يعكس أهميته ضمن خطط التنمية الشاملة.

ولفت إلى أن القانون وضع إطارًا مؤسسيًا واضحًا للجهاز، بما يضمن كفاءة الإدارة والانضباط، مشيرًا إلى أن رئيس الجهاز يحصل على وضع وظيفي يعادل درجة وزير، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات والمهام الموكلة إليه.

تعزيز الأمن الغذائي

واختتم الديهي حديثه بالتأكيد على أن إقرار القانون يمثل خطوة جديدة نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي خلال السنوات المقبلة.