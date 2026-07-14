"السيسي يزور قطر والبحرين".. نشأت الديهي: عزاء ودعم وتأكيد على تضامن مصر مع أمن الخليج

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة سريعة إلى كل من دولة قطر ومملكة البحرين، في إطار تحركات مصرية تعكس التضامن مع دول الخليج في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي بدأ جولته بزيارة إلى دولة قطر لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية أمس الاثنين، قبل أن يتوجه إلى مملكة البحرين لتأكيد دعم مصر للمملكة في أعقاب الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفتها.

وأشار إلى أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية، في ظل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن الصواريخ تنطلق في أكثر من اتجاه، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى فرض حصار على إيران، في الوقت الذي تواجه فيه طهران هذه الضغوط بما وصفه بـ"الثبات التاريخي"، وترفض أن تكون "لقمة سائغة".وأكد الديهي أن الموقف المصري تجاه دول الخليج يتسم بالوضوح والثبات، مشيرًا إلى أن مصر لم تمنعها الظروف الإقليمية المعقدة من أداء واجب العزاء في قطر، أو من تأكيد وقوفها إلى جانب البحرين في مواجهة التحديات الأمنية.وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي إلى قطر والبحرين تعكس جسارة وصدق الموقف المصري في دعم الأشقاء الخليجيين، كما تأتي متسقة مع إدانة مصر لاستهداف المملكة العربية السعودية، والتأكيد على أن أمن دول الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.