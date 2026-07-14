بث مباشر | أحمد موسى: الأسعار أولوية الرئيس السيسي

يقدم الإعلامي أحمد موسى، اليوم، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد.

ومن المقرر أن يتناول خلال الحلقة عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

تطورات القضية الفلسطينية

يناقش أحمد موسى تطورات القضية الفلسطينية، وما تشهده من مستجدات متلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن تسليط الضوء على تطورات الأوضاع في إيران، وما أُعلن بشأن تطبيق الحصار على إيران من جديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن “البعض بيقول إنتوا بتحتفلوا وناسِيين الناس وارتفاع الأسعار.. بقول لهم لأ.. ده الأسعار أولوية الرئيس السيسي.. الرئيس وجّه الحكومة بإعداد برنامج وطني للأسعار ومعيشة الناس.. والنهارده رئيس الوزراء عمل 6 اجتماعات في الموضوع ده، وأهمهم اجتماع مهم جدًا لخطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار السلع”.