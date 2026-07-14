تأجيل حفل عمرو دياب في لبنان.. تفاصيل

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب تأجيل حفله المقرر إقامته في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأول من أغسطس 2026، موضحة أن القرار جاء بسبب ظروف خارجة عن الإرادة.

ونشرت الشركة المنظمة بيانًا رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام" أكدت فيه تأجيل الحفل، مشيرة إلى أن قيمة التذاكر المُباعة ستُرد بالكامل من خلال نقاط البيع ذاتها التي تمت عملية الشراء منها.



كما عبّرت الشركة عن تقديرها لتفهّم الجمهور ودعمه المستمر، مؤكدة أنها ستعلن عن الموعد الجديد للحفل في أقرب وقت ممكن، وواعدة بأن تكون النسخة القادمة من الحفل أكثر تميزًا وروعة.

وحققت أغنية “بابا” للنجم عمرو دياب إنجازًا جديدًا بعدما تجاوزت حاجز 300 مليون مشاهدة واستماع على منصة “يوتيوب”، لتواصل تصدرها للمشهد الموسيقي العربي وتؤكد مكانتها كالأغنية الأكثر استماعًا منذ صيف 2025 وحتى الآن.

تفاصيل أغنية بابا

أغنية "بابا" من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وميكس وماستر أمير محروس.

ومنذ طرحها ضمن ألبوم “ابتدينا”، فرضت “بابا” نفسها كواحدة من أبرز الظواهر الموسيقية في العالم العربي، حيث تصدرت قوائم الأغاني الرسمية في مصر وعدد من الدول العربية، كما واصلت هيمنتها على يوتيوب بعدما حافظت على المركز الأول لفترة قاربت الشهرين متتاليين.