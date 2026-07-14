ضبط 5 متهمين في واقعة مصرع طالب إعدادي خلال مشاجرة بشرق الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط خمسة أشخاص، لاتهامهم بالتورط في واقعة مصرع طالب بالمرحلة الإعدادية، بعدما تعرض لإصابة خطيرة في الرأس أثناء مشاجرة بمنطقة أبو سليمان التابعة لدائرة قسم شرطة الرمل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إصابة الطالب "أدهم"، البالغ من العمر 16 عامًا، إثر إصابته بحجر طائش خلال مشاجرة اندلعت بشارع دنا العمومي، وذلك أثناء عودته إلى منزله عقب شراء بعض احتياجات أسرته، ليسقط فاقدًا للوعي متأثرًا بإصابته.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من المستشفى الميري الجامعي بوصول الطالب مصابًا بإصابات بالغة في الرأس، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت جهات التحقيق مباشرة أعمالها لكشف ملابسات الواقعة.

وخضع المجني عليه لعمليتين جراحيتين بالمخ بعد إصابته بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة، وظل محتجزًا داخل العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي لمدة سبعة أيام، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وبعد تكثيف التحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط خمسة متهمين يُشتبه في تورطهم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الحادث.