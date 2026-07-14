قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوي صفارات الإنذار في البحرين والسلطات تتابع تطورات الموقف
في اتصال هاتفي.. ترامب يطالب نتنياهو بسحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان
قبل قمة المونديال.. إسبانيا تتفوق تاريخيًا على فرنسا في المواجهات المباشرة
رئيس وزراء باكستان يدين هجمات الحوثيين ضد السعودية ويؤكد دعم بلاده التام لها
التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وإسبانيا فى كأس العالم
الخرباوي: على مصطفى كامل كتابة بيان اعتذار رسمي يليق بمكانة أهالي الشرقية
مصطفى كامل يعتذر لأهالي الشرقية: عندي حالة فزع وذهول وبكلم نفسي بقالي يومين
للحكومي والخاص.. موعد إجازة 23 يوليو بعد قرار رئيس الوزراء
الإفتاء: غدا الأربعاء أول أيام شهر صفر 1448هـ بعد ثبوت رؤية الهلال
أحمد موسى: رئيس الوزراء وجه بإعداد برنامج وطني لاستقرار أسعار السلع لتخفيف الأعباء
في حوار نادر وجريء مع وكالة نوفا.. سفيرة فلسطين بروما تطيح بالسردية الإسرائيلية
وزير دفاع الاحتلال: دمار غزة سياسة مدروسة يمنحني شعورا جيدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 5 متهمين في واقعة مصرع طالب إعدادي خلال مشاجرة بشرق الإسكندرية

مديرية أمن الإسكندرية
مديرية أمن الإسكندرية
أحمد بسيوني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط خمسة أشخاص، لاتهامهم بالتورط في واقعة مصرع طالب بالمرحلة الإعدادية، بعدما تعرض لإصابة خطيرة في الرأس أثناء مشاجرة بمنطقة أبو سليمان التابعة لدائرة قسم شرطة الرمل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إصابة الطالب "أدهم"، البالغ من العمر 16 عامًا، إثر إصابته بحجر طائش خلال مشاجرة اندلعت بشارع دنا العمومي، وذلك أثناء عودته إلى منزله عقب شراء بعض احتياجات أسرته، ليسقط فاقدًا للوعي متأثرًا بإصابته.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من المستشفى الميري الجامعي بوصول الطالب مصابًا بإصابات بالغة في الرأس، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت جهات التحقيق مباشرة أعمالها لكشف ملابسات الواقعة.

وخضع المجني عليه لعمليتين جراحيتين بالمخ بعد إصابته بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة، وظل محتجزًا داخل العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي لمدة سبعة أيام، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وبعد تكثيف التحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط خمسة متهمين يُشتبه في تورطهم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الحادث.

مديرية أمن الإسكندرية مصرع طالب مشاجرة مقتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

سعر سبيكة ذهب 5 جرام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

سعر الدولار

ارتفاع مفاجيء الدولار يقترب من 51 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

التوقيت الصيفي2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الفراخ والبيض

الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر

ترشيحاتنا

الدكتور سويلم وزير الرى

وزير الري يشارك في “تعزيز الحوكمة العالمية للمياه.. الطريق إلى إنشاء منظمة دولية للمياه تحت مظلة الأمم المتحدة”

فعالية «Water on 44th»

هاني سويلم يشارك في افتتاح فعالية Water on 44th بنيويورك

الدكتور سويلم وزير الرى

سويلم يشارك في الاجتماع الوزاري لرؤساء الحوارات التفاعلية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

بالصور

الذكاء الاصطناعي يكشف عن آفات خفية في المخ لمرضى التصلب المتعدد.. غير مرئية

الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ
الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ
الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ

اختبار بسيط باللعاب يُحدث ثورة في تشخيص بطانة الرحم المهاجرة

اختبار اللعاب لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة
اختبار اللعاب لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة
اختبار اللعاب لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة

سوزان نجم الدين: الحب حياة.. وثقة الناس أغلى من أي نجاح

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

هل المايونيز مضر بالصحة؟.. أحذر تناوله في هذه الحالات

هل المايونيز مضر بالصحة؟
هل المايونيز مضر بالصحة؟
هل المايونيز مضر بالصحة؟

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

المزيد