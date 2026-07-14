محافظ الإسماعيلية يتابع المرحلة الثانية من المقابلات الشخصية لـ 208 شباب وفتيات للعمل بإحدى شركات الخدمات البترولية

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتوفير فرص عمل جادة لشباب المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، تابع محافظ الإسماعيلية جهود جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، بالتنسيق والتعاون مع إحدى شركات الخدمات البترولية الكبرى.

وكان جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية قد أعلن في وقت سابق عن توافر عدد ٧٥ من فرص العمل الشاغرة بإحدى محطات خدمات وتموين السيارات التابعة لشركة بترولية شهيرة.

وشملت الوظائف المعلن عنها: عمال بمتجر التجزئة، فنيين بمنطقة تموين السيارات، فني صيانة وغيار الزيت.

خدمات معاونة.

وتستهدف هذه الوظائف مختلف المؤهلات الدراسية (عليا، فوق متوسطة، متوسطة، وبدون مؤهل).

وفي هذا السياق، أجرى جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية، أمس الإثنين، المرحلة الثانية من المقابلات الشخصية لـ ٢٠٨ شابًا وفتاة من أبناء المحافظة المتقدمين لتلك الوظائف، حيث قام مسؤولو الشركة بتقديم شرح وافِ للمتقدمين حول طبيعة العمل، والمميزات، والشروط المطلوبة.

وأوضحت دعاء علي مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، أنه تم قبول ٤١ شابًا وفتاة ممن انطبقت عليهم الشروط بشكل مبدئي، هذا إلى جانب قبول عدد ١٣ شاب وفتاة بقائمة الاحتياطي؛ وذلك للاستعانة بهم في حال اعتذار أي من المقبولين عن العمل.

وجديرًا بالذكر، أن جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية، كان قد أجرى يوم الإثنين الماضي ٦ يوليو ٢٠٢٦، المرحلة الأولى من المقابلات الشخصية لـ ١٢٨ شابًا وفتاة من أبناء المحافظة المتقدمين وتم قبول ٣٥ شابًا وفتاة ممن انطبقت عليهم الشروط بشكل مبدئي.