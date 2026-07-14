برلماني: زيارة الرئيس السيسي للبحرين تعكس قوة العلاقات المصرية الخليجية

أشاد النائب محمود أبو خروف، عضو مجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين، مؤكدًا أنها تأتي في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين وتعكس متانة الشراكة المصرية الخليجية باعتبارها أحد أبرز نماذج التعاون العربي المشترك، موضحا أن العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تقوم على أسس راسخة من التنسيق والتفاهم، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك.

مصر تؤكد دعمها الكامل لأمن دول الخليج

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الموقف المصري تجاه أمن دول الخليج ثابت وواضح، حيث ترفض القاهرة أي مساس بسيادة الدول العربية أو أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها، مضيفا:" مصر أعلنت بشكل واضح رفضها الكامل لأي اعتداءات تعرضت لها دول مجلس التعاون الخليجي،

كما أجرت القيادة السياسية المصرية اتصالات مكثفة لتأكيد هذا الموقف والدعوة إلى احترام سيادة الدول".

استقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

وأكد النائب محمود أبو خروف أن مصر تنطلق في مواقفها من إيمان راسخ بأن أمن الخليج يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، وأن الحفاظ على استقرار المنطقة يتطلب احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تواصل تبني سياسة داعمة للاستقرار الإقليمي، وتسعى إلى تعزيز الحوار والحلول السياسية بما يحفظ أمن المنطقة ويجنبها مزيداً من التوترات.

رسائل سياسية مهمة تحملها زيارة الرئيس السيسي

وأوضح عضو مجلس النواب أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البحرين تحمل رسائل سياسية مهمة، تؤكد استمرار الدعم المصري للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتهم مملكة البحرين، وتعكس حرص القاهرة على تعزيز التنسيق مع الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة، مشددا على أن الزيارة تمثل تأكيدًا جديدًا على الدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وترسيخ التعاون العربي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.