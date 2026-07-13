قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مخزونات النفط الخام من الاحتياطي الأمريكي تنخفض 3 ملايين برميل
ما حكم شك الزوج في عفة زوجته دون دليل؟.. أمينة الإفتاء تجيب
بعد وعكة حسام حسن .. إزاى تحمى جسمك من الضغط العصبي
وزير الصحة يترأس اجتماع المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
نائب وزير الصحة تطلق «مسارات».. أول اجتماع تنسيقي للمشروع الكندي بدعم صحة الفتيات والنساء
ضربات متتالية للمحتوى المخالف.. كيف تواجه الداخلية صناع المحتوى المسيئين على مواقع التواصل؟
وزير الصحة : رفع تقرير دوري إلى الرئيس بنتائج التقدم في العلوم والتكنولوجيا
أسعار الفاكهة اليوم في مصر .. البطيخ يقفز 11 جنيهًا والموز يتراجع بقوة
رصد وإيقاف مخالفة بناء بحي غرب سوميد في 6 أكتوبر .. صور
حميد الشاعري يشعل حنين التسعينيات .. الكابو يخطف الأضواء في افتتاح مهرجان المسرح الروماني
الخطيب : هدف الأهلي صناعة المواهب .. وفرع المنصورة خطة للتوسع
عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة نشرت فيديوهات خادشة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يشيد بمشروع قانون جهاز مستقبل مصر: خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلن النائب رمضان بطيئة عضو مجلس النواب ، دعمه الكامل لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة المشتركة في صياغة هذا التشريع.

مشروع قانون جهاز مستقبل مصر 

وأكد بطيئة أن القانون يأتي في توقيت حيوي يتطلب فيه الاقتصاد الوطني كيانات قوية قادرة على تنفيذ رؤية الدولة وتجاوز التحديات الراهنة بمرونة وكفاءة عالية، مما يخدم توجهات الدولة نحو النهضة التنموية الشاملة.

وأشار بطيئة إلى أن الهدف الأسمى من إنشاء الجهاز هو تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وهو ملف يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

وأوضح أن التوسع في المشروعات الإنتاجية والزراعية تحت مظلة هذا الجهاز سيسهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مما يضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية ودعم ميزان المدفوعات.

تنسيق كامل لخروج مشروع قانون جهاز مستقبل مصر 

وشدد النائب على ضرورة وضع منظومة متكاملة للحوكمة والرقابة تضمن التنسيق الكامل بين الجهاز ومختلف الوزارات والجهات التنفيذية القائمة.

وأكد أهمية تحديد الاختصاصات بدقة لمنع أي تداخل أو ازدواجية في الإنفاق، مشيرًا إلى أن نجاح الجهاز مرهون بقدرته على تكامل الأدوار مع مؤسسات الدولة المختلفة بدلاً من هيمنته عليها، بما يحقق أعلى عائد ممكن من الموارد العامة المتاحة.

كما أكد على أن الدور الرقابي للبرلمان سيظل مستمرًا لمتابعة أداء الجهاز وتقييم مخرجاته بشكل دوري. ودعا إلى ضرورة أن تستهدف مشروعات الجهاز خلق فرص عمل حقيقية للشباب في جميع المحافظات، مع الحرص على قياس العائد الاجتماعي والاقتصادي لكل مشروع، لضمان الانضباط في تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة لصالح المواطن المصري.

جهاز مستقبل مصر مشروع قانون جهاز مستقبل مصر البرلمان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

هلال شهر صفر

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غداً الثلاثاء

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

اليمن

بعد منعها من الهبوط في صنعاء| مشاهد متداولة للحظة هبوط الطائرة الإيرانية في مطار الحديدة

هرمز

إبراهيم كابان: السيطرة الأمريكية على هرمز تستهدف فرض حضور دائم ورسوم مستقبلية

اليمن

النقل اليمنية تعلن استئناف الرحلات المدنية للمطارات بعد إشعار بالإغلاق المؤقت

بالصور

في الموجة الحارة .. 8 أطعمة تحميك من الجفاف

8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف

حميد الشاعري يشعل حنين التسعينيات .. الكابو يخطف الأضواء في افتتاح مهرجان المسرح الروماني

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

لا تتجاهلها في الحر الشديد .. 8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف وتستدعي الطبيب فورًا

8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف وتستدعي الطبيب فورًا
8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف وتستدعي الطبيب فورًا
8 علامات خطيرة تكشف إصابة طفلك بالجفاف وتستدعي الطبيب فورًا

أحمد عبدالوهاب من مكتبة الإسكندرية : البيت بيتك محطة مهمة في مسيرتي ... والجمهور ارتبط بورد على فل وياسمين لبساطته

أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب

فيديو

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد