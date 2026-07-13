نائب يشيد بمشروع قانون جهاز مستقبل مصر: خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي

أعلن النائب رمضان بطيئة عضو مجلس النواب ، دعمه الكامل لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة المشتركة في صياغة هذا التشريع.

مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

وأكد بطيئة أن القانون يأتي في توقيت حيوي يتطلب فيه الاقتصاد الوطني كيانات قوية قادرة على تنفيذ رؤية الدولة وتجاوز التحديات الراهنة بمرونة وكفاءة عالية، مما يخدم توجهات الدولة نحو النهضة التنموية الشاملة.

وأشار بطيئة إلى أن الهدف الأسمى من إنشاء الجهاز هو تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وهو ملف يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

وأوضح أن التوسع في المشروعات الإنتاجية والزراعية تحت مظلة هذا الجهاز سيسهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مما يضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية ودعم ميزان المدفوعات.

تنسيق كامل لخروج مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

وشدد النائب على ضرورة وضع منظومة متكاملة للحوكمة والرقابة تضمن التنسيق الكامل بين الجهاز ومختلف الوزارات والجهات التنفيذية القائمة.

وأكد أهمية تحديد الاختصاصات بدقة لمنع أي تداخل أو ازدواجية في الإنفاق، مشيرًا إلى أن نجاح الجهاز مرهون بقدرته على تكامل الأدوار مع مؤسسات الدولة المختلفة بدلاً من هيمنته عليها، بما يحقق أعلى عائد ممكن من الموارد العامة المتاحة.

كما أكد على أن الدور الرقابي للبرلمان سيظل مستمرًا لمتابعة أداء الجهاز وتقييم مخرجاته بشكل دوري. ودعا إلى ضرورة أن تستهدف مشروعات الجهاز خلق فرص عمل حقيقية للشباب في جميع المحافظات، مع الحرص على قياس العائد الاجتماعي والاقتصادي لكل مشروع، لضمان الانضباط في تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة لصالح المواطن المصري.