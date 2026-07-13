نائبة: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يعزز قدرة الجهاز على الاستثمار والتنمية

أعلنت النائبة حنان نظير موافقتها على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدة أن المشروع لا يقتصر على إعادة هيكلة الجهاز، وإنما يمثل خطوة حقيقية لتعزيز جهود التنمية من خلال كيان يمتلك القدرة على استثمار إمكانات الدولة والعمل بسرعة وكفاءة.

وأوضحت أن الجهاز يقدم نموذجًا يعتمد على المرونة والتخطيط والحوكمة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز، مع ترسيخ مبادئ وضوح الاختصاصات والحوكمة الرشيدة.

وأكدت أن مشروع القانون يستهدف أيضًا إقامة نموذج متكامل للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يعظم دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في إصدار القانون، وإنما في قدرة الجهاز على التطبيق الفعلي وتحقيق نتائج تنموية يشعر بها المواطن، من خلال الالتزام بالشفافية والحوكمة، معلنة موافقتها على مشروع القانون.

