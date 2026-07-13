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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دموع الفرح.. والدة ياسر إبراهيم تنهار بالبكاء احتفالًا بإنجاز نجلها: يستاهل كل خير

والدة ياسر ابراهيم
والدة ياسر ابراهيم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

سيطرت مشاعر الفرح والتأثر على والدة ياسر إبراهيم، مدافع منتخب مصر، خلال الاحتفالات بتكريم الفراعنة عقب الإنجاز التاريخي الذي حققوه في بطولة كأس العالم 2026.

وقالت والدة ياسر إبراهيم، خلال تصريحات تلفزيونية على هامش الاحتفالات: “أنا فرحانة بياسر أوي، كنت بعيط في الماتش الأخير لما سجل، ياسر يستاهل كل خير وابن حلال.”

وتأتي تصريحات والدة ياسر إبراهيم بالتزامن مع الأجواء الاحتفالية التي يشهدها استاد القاهرة الدولي، حيث توافدت الجماهير المصرية للمشاركة في احتفالية تكريم منتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في مونديال 2026، وسط حضور جماهيري كبير ورفع الأعلام المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين عقب العودة من البطولة، تقديرًا للمستوى المميز الذي ظهر به الفريق خلال مشاركته في كأس العالم.

وقدم منتخب مصر مشوارًا استثنائيًا في كأس العالم 2026، قبل أن يودع البطولة من دور الـ16 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مواجهة نالت إشادة واسعة، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا أكد تطور الكرة المصرية وقدرتها على منافسة كبار المنتخبات على الساحة العالمية.

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