زيكو يكشف كواليس هدفه في الأرجنتين: كنت واثقًا أن هيثم حسن سيتجاوز أي مدافع

كشف مصطفى "زيكو"، لاعب منتخب مصر، كواليس تسجيله الهدف الثاني في شباك الأرجنتين خلال مواجهة دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرات زميليه هيثم حسن ومحمد صلاح خلال الهجمة- وقتها-.

وقال زيكو، في تصريحات عبر قناة أون سبورت: “توقعت مرور هيثم حسن ومحمد صلاح من دفاع الأرجنتين، وكنت أعرف أن هيثم سيمر من أي لاعب، لذلك اخترقت منطقة الجزاء وانتظرت منه العرضية وسجلت الهدف الثاني”.

وتأتي تصريحات زيكو بالتزامن مع الأجواء الاحتفالية التي يشهدها استاد القاهرة الدولي، حيث توافدت الجماهير المصرية للمشاركة في احتفالية تكريم منتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس العالم 2026، وسط حضور جماهيري كبير ورفع الأعلام المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، عقب العودة من البطولة، تقديرًا للمستوى المميز الذي ظهر به الفراعنة خلال مشاركتهم المونديالية.

وقدم منتخب مصر مشوارًا استثنائيًا في كأس العالم 2026، قبل أن يودع البطولة من دور الـ16 بعد خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة حظيت بإشادة واسعة، بعدما ظهر المنتخب بصورة قوية أكدت تطور الكرة المصرية وقدرتها على منافسة كبار المنتخبات على الساحة العالمية.