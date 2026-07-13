حازم إمام عن زيكو : قفل اللعبة .. جاب جول في البرازيل والأرجنتين ومفيش حد عملها

أشاد حازم إمام، نجم الكرة المصرية السابق، بالمستوى المميز الذي قدمه مصطفى "زيكو" مع منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللاعب أصبح أحد أبرز نجوم الفراعنة بعد تألقه أمام كبار منتخبات العالم.

وقال حازم إمام، في تصريحات تلفزيونية: "زيكو قفل اللعبة خلاص.. ده جايب جول في البرازيل والأرجنتين، مفيش حد عملها في العالم أعتقد.".

وأضاف: "الكورة نيات، كان فيه لاعيبة عندها كل حاجة في الكورة، لكن من جواهم مش صافيين، وربنا مش بيديلهم قيمتهم. وفيه لاعيبة إمكانياتها أقل، لكنها سوية وعندها رضا، فتلاقي ربنا بيديهم أكتر مما يستحقوا بكتير."

وتابع: "الناس كلها بتحبه ما شاء الله، ومسمّع مع الناس، وهو ولد زي الفل، وقلبه أبيض، ونيته صافية، ولاعب كورة كويس أوي طبعًا."

وتأتي تصريحات حازم إمام بالتزامن مع الأجواء الاحتفالية التي يشهدها استاد القاهرة الدولي، حيث توافدت الجماهير المصرية للمشاركة في احتفالية تكريم منتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس العالم 2026، وسط حضور جماهيري كبير ورفع الأعلام المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، عقب العودة من البطولة، تقديرًا للمستوى المميز الذي ظهر به الفراعنة.

وقدم منتخب مصر مشوارًا استثنائيًا في كأس العالم 2026، قبل أن يودع البطولة من دور الـ16 عقب خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة حظيت بإشادة واسعة، بعدما قدم المنتخب أداءً قويًا أكد تطور الكرة المصرية على الساحة العالمية.