هنلعب في الزقازيق وسط جماهيرنا .. رئيس الشرقية يوضح تفاصيل الدمج مع إنبي

كشف حمدي مرزوق، رئيس نادي الشرقية، تفاصيل عملية الدمج بين ناديه ونادي إنبي، تمهيدًا لتأسيس شركتي خدمات رياضية تتوليان إدارة وتشغيل واستثمار قطاع كرة القدم.

وقال مرزوق، وفقًا لتصريحات صحفية، إن الفريق سيعود إلى الدوري الممتاز تحت مسمى «الشرقية إنبي»، على أن تقام المباريات في الزقازيق وسط جماهير النادي.

وأضاف رئيس نادي الشرقية أنه تم تشكيل لجنة لتحديد أعضاء الإدارة الجديدة، موضحًا أن الأغلبية ستكون من جانب إنبي، كما تم تجميد رخصة النادي في القسم الثاني لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالدمج.

واختتم مرزوق تصريحاته بالتأكيد على أن الكرة المصرية تعيش فترة مميزة، مشيرًا إلى أن عودة الأندية الشعبية إلى الدوري الممتاز تمثل خطوة مهمة في ظل الدعم والاهتمام المتزايد بالرياضة المصرية.