قولت له «أنت غير عادل».. حسام حسن: الحكم الفرنسي ظلمنا أمام الأرجنتين

أكد حسام حسن أن الحكم الفرنسي الذي أدار مباراة مصر أمام الأرجنتين لم يكن عادلاً، مشيراً إلى أنه تحدث معه عقب اللقاء مستنداً إلى لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال حسام حسن، خلال لقاء له لبرنامج “معكم”، عبر فضائية "أون": “تعرضنا للظلم في مباراة الأرجنتين، وكانت هناك ركلة جزاء واضحة لمصلحة منتخب مصر، لكن اللعب استمر، ومن الهجمة نفسها استقبلنا هدفاً”.

وأضاف: “الحكم منحني بطاقة صفراء، وكان يرغب في إشهار البطاقة الحمراء أيضاً، قلت له إنه غير عادل، خاصة بعد القرارات التي اتخذها خلال المباراة”.

وتابع: “رأينا ميسي بعد نهاية اللقاء وهو يبكي من شدة صعوبة المباراة، ولم أحاول أن يكون بيني وبينه أي احتكاك”.

الحكم لم يكن عادلاً

وأشار إلى أنه “لم يكن من المفترض أن أحصل على إنذار، وكنت مصراً على أن الحكم لم يكن عادلاً”.