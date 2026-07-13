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ترامب يعلن إلقاء خطاب إلى الأمة وسط تصاعد التوتر مع إيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن إلقاء خطاب إلى الأمة وسط تصاعد التوتر مع إيران

ترامب
ترامب
أ ش أ
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 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيوجه خطابًا إلى الشعب الأمريكي مساء الخميس، في خطوة تأتي بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات والمواجهات مع إيران.

وقال ترامب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" اليوم الإثنين: "سيلقي الرئيس ترامب خطابًا إلى الأمة مساء الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت الشرقي (01:00 بتوقيت جرينتش فجر الجمعة)"، مضيفًا: "شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق يوم الاثنين إعادة فرض حصار بحري على السفن الإيرانية في مضيق هرمز، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستتولى دور "الحارس" للمضيق. وجاء ذلك بعد تقارير جديدة عن تنفيذ الولايات المتحدة وإيران ضربات متبادلة يوم الأحد.

وقال ترامب في تصريحاته: "ستحظى جميع الدول الأخرى باستخدام عادل ومفتوح لمضيق هرمز"، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستُعرف باسم "حارس مضيق هرمز".

كما أعلن أن الولايات المتحدة ستتلقى تعويضًا بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة، معتبرًا ذلك "مسألة عدالة" مقابل توفير الحماية الأمنية اللازمة.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الحصار البحري سيبدأ غدا عند الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (8 مساءً بتوقيت جرينتش).

وكانت الولايات المتحدة قد شنت يوم الأحد "موجة جديدة من الضربات الهجومية" ضد إيران، استهدفت "عشرات المواقع"، وفقًا للقيادة الأمريكية.

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