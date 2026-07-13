صالح جمعة يهنئ الأهلي بعد حضوره وضع حجر الأساس لفرع المنصورة ويشيد بالجماهير

أعرب لاعب الأهلي السابق صالح جمعة عن سعادته بحضور مراسم وضع حجر الأساس لفرع النادي الأهلي بمدينة المنصورة، مؤكدًا أن المناسبة تعكس حجم الإنجازات والطموحات الكبيرة للنادي.

وكتب صالح جمعة عبر حسابه على فيسبوك: “سعدت وتشرفت بتلبية الدعوة الكريمة لحضور مراسم وضع حجر الأساس لفرع النادي الأهلي بالمنصورة، في مناسبة تعكس حجم الإنجازات والطموحات الكبيرة للنادي”.

وتابع: “كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على حفاوة الاستقبال والتنظيم المميز، مع خالص التمنيات بدوام النجاح والتوفيق في كل المشروعات التي تخدم أعضاء وجماهير الأهلي”.

وأضاف: “كما أتوجه بتحية خاصة إلى جماهير النادي الأهلي العظيمة، التي كانت كعادتها عنوانًا للحب والانتماء والدعم، وأضافت أجواءً رائعة على هذا الحدث المميز”.

واختتم: “ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره، وبالتوفيق دائمًا فيما هو قادم”.