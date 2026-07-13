يحيى الفخراني: حقوق الفنانين بعد النجاح أهم من أي تكريم

أكد الفنان الكبير يحيى الفخراني أن حصول الفنان على حقوقه المادية المستمرة بعد عرض أعماله الفنية يمثل ضمانًا حقيقيًا لمستقبله، مشددًا على أن حق الأداء العلني يأتي في مقدمة هذه الحقوق، بل يراه أكثر أهمية من الجوائز والتكريمات التي تظل قيمتها معنوية فقط.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة النهار، تحدث الفخراني عن أهمية توفير مظلة تحمي الفنانين بعد سنوات العمل والعطاء، موضحًا أن كثيرًا من أصحاب الأسماء الكبيرة واجهوا ظروفًا صعبة بعد انتهاء فترة تألقهم.

وضرب مثالًا بنجل الفنان الراحل إسماعيل ياسين، قائلًا إنه عاصر موقفًا طلبت خلاله أرملته منه مساعدته في العثور على فرصة عمل، معلقًا بأن الأمر كان مؤلمًا، خاصة أن الحديث يتعلق بابن واحد من أبرز نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، الذي كان الجمهور ينتظر أعماله والمنتجون يتنافسون على وجوده.

وأشار الفخراني إلى أن الأجيال الجديدة من الفنانين أصبحت أكثر إدراكًا لأهمية التخطيط للمستقبل، مسترجعًا نصيحة الفنانة الراحلة فاتن حمامة له بضرورة ادخار جزء من أجره، قائلًا إنها كانت تؤكد دائمًا أن الزمن يحمل تغيرات غير متوقعة.

ورفض الفخراني اعتبار تطبيق حق الأداء العلني عبئًا على صناعة السينما والدراما، مؤكدًا أن المنتجين يضعون كل التكاليف في حساباتهم قبل تنفيذ أي عمل، وأن زيادة أجر الفنان تكون محسوبة ضمن ميزانية الإنتاج وليست عبئًا مفاجئًا.

وأضاف أن العلاقة بين الفنان والمنتج تقوم على العرض والطلب، فالمنتج يحدد ميزانيته وفق حسابات السوق، ولا يقدم أموالًا دون دراسة، مشيرًا إلى أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول، وأن الاستفادة من التجارب العالمية أمر طبيعي لتطوير الصناعة المحلية.

ضمان حياة كريمة

وتابع على أن حماية حقوق الفنانين تمثل خطوة أساسية للحفاظ على قيمة الإبداع وضمان حياة كريمة لمن أفنوا سنوات طويلة في خدمة الفن.