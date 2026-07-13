قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستقبل عمر مرموش مع مانشستر سيتي يثير الجدل.. هل يرفض النادي عروض رحيله؟
صقر وكناريا يتصدر شباك التذاكر.. منافسة قوية مع شمشون ودليلة و7Dogs | تقرير
حازم إمام لـ زيكو: محدش في الوطن العربي سجل في البرازيل والأرجنتين زيك
حسام حسن: فخور إني رفعت علم فلسطين وسط أمريكا
لبنان وفرنسا يعززان التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
في جزء ثانٍ من صقر وكناريا.. محمد إمام: النجاح ممكن ييجي صدفة والمحافظة عليه صعب
قولت له «أنت غير عادل».. حسام حسن: الحكم الفرنسي ظلمنا أمام الأرجنتين
من الزراعة إلى التصنيع.. كيف يدعم جهاز مستقبل مصر الأمن الغذائي؟
بيضحكني| محمد إمام: معجب بشيكو كفنان قبل ما أشتغل معاه
استبعد من كأس العالم.. الاتحاد الهولندي يعلن وفاة حكم دولي
ترامب يعلن إلقاء خطاب إلى الأمة وسط تصاعد التوتر مع إيران
لمالكى السيارات والدراجات النارية .. أماكن تواجد وحدات المرور المميزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يحيى الفخراني: حقوق الفنانين بعد النجاح أهم من أي تكريم

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
محمود محسن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد الفنان الكبير يحيى الفخراني أن حصول الفنان على حقوقه المادية المستمرة بعد عرض أعماله الفنية يمثل ضمانًا حقيقيًا لمستقبله، مشددًا على أن حق الأداء العلني يأتي في مقدمة هذه الحقوق، بل يراه أكثر أهمية من الجوائز والتكريمات التي تظل قيمتها معنوية فقط.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة النهار، تحدث الفخراني عن أهمية توفير مظلة تحمي الفنانين بعد سنوات العمل والعطاء، موضحًا أن كثيرًا من أصحاب الأسماء الكبيرة واجهوا ظروفًا صعبة بعد انتهاء فترة تألقهم.

وضرب مثالًا بنجل الفنان الراحل إسماعيل ياسين، قائلًا إنه عاصر موقفًا طلبت خلاله أرملته منه مساعدته في العثور على فرصة عمل، معلقًا بأن الأمر كان مؤلمًا، خاصة أن الحديث يتعلق بابن واحد من أبرز نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، الذي كان الجمهور ينتظر أعماله والمنتجون يتنافسون على وجوده.

وأشار الفخراني إلى أن الأجيال الجديدة من الفنانين أصبحت أكثر إدراكًا لأهمية التخطيط للمستقبل، مسترجعًا نصيحة الفنانة الراحلة فاتن حمامة له بضرورة ادخار جزء من أجره، قائلًا إنها كانت تؤكد دائمًا أن الزمن يحمل تغيرات غير متوقعة.

ورفض الفخراني اعتبار تطبيق حق الأداء العلني عبئًا على صناعة السينما والدراما، مؤكدًا أن المنتجين يضعون كل التكاليف في حساباتهم قبل تنفيذ أي عمل، وأن زيادة أجر الفنان تكون محسوبة ضمن ميزانية الإنتاج وليست عبئًا مفاجئًا.

وأضاف أن العلاقة بين الفنان والمنتج تقوم على العرض والطلب، فالمنتج يحدد ميزانيته وفق حسابات السوق، ولا يقدم أموالًا دون دراسة، مشيرًا إلى أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول، وأن الاستفادة من التجارب العالمية أمر طبيعي لتطوير الصناعة المحلية.

ضمان حياة كريمة

وتابع على أن حماية حقوق الفنانين تمثل خطوة أساسية للحفاظ على قيمة الإبداع وضمان حياة كريمة لمن أفنوا سنوات طويلة في خدمة الفن.

يحيى الفخراني الأداء العلني الجوائز العمل الكوميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

معتمد جمال

الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال.. والإعلان عن المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة

الجنيه الذهب

بعد التراجع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

المستشارة أمل عمار تلتقي وزير حقوق الإنسان الفيدرالي بجمهورية باكستان الإسلامية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

المستشارة أمل عمار تلتقي وزير حقوق الإنسان الفيدرالي بباكستان لبحث التعاون المشترك

نقابة الصحفيين

هشام يونس: دعم الرئيس لمعاشات وعلاج الصحفيين يؤكد إدراك الدولة لتحديات المهنة

الفنانة صفاء أبو السعود تتفقد جناح المجلس القومي للمرأة بمعرض "ديارنا" بالساحل الشمالي

صفاء أبو السعود تتفقد جناح المجلس القومي للمرأة بمعرض "ديارنا" بالساحل الشمالي

بالصور

بدلا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

تعرف على أرخص سيارة زيرو في السوق المصرية

سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو

رسوم الاتحاد الأوروبي تدفع شركات السيارات لإعادة إنتاج المركبات الكهربائية داخل أوروبا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لو مستعجلة .. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة

لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط

فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد