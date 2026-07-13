جوهر نبيل: ما حققه المنتخب الوطني خلال كأس العالم 2026 إنجاز تاريخي

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن ما حققه المنتخب الوطني خلال كأس العالم 2026 يمثل إنجازًا تاريخيًا يعكس حجم الجهد المبذول من اللاعبين والجهاز الفني، ويجسد التطور الذي تشهده الرياضة المصرية، مشيدًا بالأداء المشرف الذي قدمه المنتخب طوال مشواره في البطولة.

وشهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، حفل تكريم المنتخب الوطني لكرة القدم، الذي أقيم باستاد القاهرة الدولي، احتفاءً بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب في بطولة كأس العالم، بعد تقديم مستويات مميزة حظيت بإشادة واسعة.

جاء ذلك بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والنائب أحمد دياب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، ومحمد يحيى لطفي رئيس شركة المتحدة للرياضة، ولفيف من قيادات الرياضة والشخصيات العامة.

وتأتي الاحتفالية، التي تنظمها الشركة المتحدة للرياضة؛ استكمالًا للتكريم الذي حظيت به بعثة المنتخب من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة، تقديرًا لما حققه اللاعبون من إنجاز تاريخي.

كما تضمنت تكريم لاعبي المنتخب والجهاز الفني، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية والترفيهية التي أحياها الفنان تامر حسني، لتكون ليلة احتفاء بأبطال أسعدوا ملايين المصريين.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى استمرار الوزارة في تقديم الدعم الكامل للمنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن هذا الاحتفال يأتي تقديرًا لما قدمه المنتخب خلال البطولة، ورسالة دعم وتحفيز لمواصلة النجاحات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الرياضية الدولية.