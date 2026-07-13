عباس عراقجي: إيران كانت وستبقى حامية لمضيق هرمز

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن فيها أن الولايات المتحدة ستتولى دور "حامية مضيق هرمز" وستفرض رسومًا على السفن العابرة للمضيق.

وقال عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن ترامب "محق في أن من يوفر ممرًا آمنًا للسفن التجارية يجب أن يحصل على مقابل"، مضيفًا أن "إيران كانت دائمًا حامية مضيق هرمز، وستظل كذلك إلى الأبد".

وسخر الوزير الإيراني من مقترح فرض رسوم عبور بنسبة 20%، معتبرًا أنها "مبالغ فيها"، وأضاف: "سنكون أكثر إنصافًا".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستتولى حماية مضيق هرمز، مؤكدًا أن المضيق سيظل مفتوحًا "بوجود إيران أو من دونها"، كما كشف عن فرض رسوم بنسبة 20% على الشحنات العابرة وإعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وفي السياق ذاته، أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية التابع للبحرية الأمريكية أن القوات الأمريكية ستبدأ، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش، تنفيذ حصار بحري يشمل جميع الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، مع استمرار السماح بمرور السفن المتجهة إلى وجهات غير إيرانية عبر مضيق هرمز، إضافة إلى شحنات المساعدات الإنسانية بعد إخضاعها للتفتيش.