البحرية الأمريكية تعلن بدء تنفيذ الحصار البحري على إيران غدا

أعلنت البحرية الأمريكية بدء تنفيذ الحصار البحري على إيران غدا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.



أعلنت البحرية الأمريكية، أنّ الحصار على إيران ينطبق على جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) انتهاء تنفيذ موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة أن العمليات استهدفت عشرات المواقع العسكرية في مناطق متفرقة باستخدام ذخائر دقيقة، ضمن مساع لتعطيل القدرات الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تستخدم لتهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز.



