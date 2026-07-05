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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البحرية الأمريكية توقف عمليات البحث عن بحار مفقود عقب تحطم مروحية في بحر العرب

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية
محمود محسن

أعلنت البحرية الأمريكية عن وقف عمليات البحث النشط عن بحار مفقود منذ الأربعاء عقب تحطم مروحية في بحر العرب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقالت البحرية الأمريكية، في بيان رسمي، إن الحادث وقع أثناء تنفيذ المروحية مهمة عملياتية في بحر العرب، دون أن تكشف في المرحلة الأولى عن الأسباب التي أدت إلى سقوطها أو فقدان الاتصال بها، مؤكدة أن تحقيقًا رسميًا فُتح لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه.

وأوضح البيان أن قوات الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى ثلاثة من أفراد الطاقم وانتشالهم بسلام، حيث نُقلوا لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوص اللازمة، فيما تواصل السفن والطائرات الأمريكية عمليات تمشيط واسعة في المنطقة للعثور على العسكري الرابع، مستعينة بقدرات متطورة للرصد والبحث والإنقاذ.

البحرية الأمريكية عمليات البحث بحار مروحية بحر العرب

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