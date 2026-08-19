الأرصاد تحذر من الشبورة والحرارة.. طقس الخميس 20 أغسطس 2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 20 أغسطس 2026، مشيرة إلى استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار ورطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

* القاهرة الكبرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.

* الوجه البحري: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة.

* السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 34 درجة.

* السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

* شمال الصعيد: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

* جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما تتكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وتوجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث نحو 20%، على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، وذلك على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، ما يساعد على تلطيف الأجواء مساءً ببعض المناطق المكشوفة.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 40 و65 كم/س، مع ارتفاع الأمواج لتتراوح بين مترين و3.5 متر