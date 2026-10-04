في عظة الأحد.. القمص أبانوب لويس يشرح كيف تقودنا رحمة الله إلى حياة روحية جديدة

أذيعت، اليوم، كلمة للأب القمص أبانوب لويس كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب النهيسي بسمنود، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الرابع من شهر توت، وموضوع إنجيله وهو "يسوع المسيح يغفر للمرأة الخاطئة" في إنجيل معلمنا لوقا والأصحاح السابع، مشيرًا إلى أن الله بمحبته الفيّاضة يقبل توبتنا كأبنائه، ويجعلنا دائمًا متجددين في الحياة الروحية، وبالصلاة المستمرة يتجدد الروح القدس داخلنا، "الأَشْيَاءُ الْعَتِيقَةُ قَدْ مَضَتْ، هُوَذَا الْكُلُّ قَدْ صَارَ جَدِيدًا" (٢كو ٥: ١٧).